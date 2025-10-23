Pucnjevi i pljačke u aleji slikara: Ulice Julija Knifera i Ede Murtića najopasnije su u Zagrebu?!

Elitna novozagrebačka četvrt Središće. Tu stanove imaju Dinamovi nogometaši, najveće estradne zvijezde, ugledni liječnici, televizijske voditeljice... Kvadrat stana nabujao je debelo preko pet tisuća eura u novim zgradama koje niču odmah pored Muzeja suvremene umjetnosti. Bundek je odmah tu, lokacija idealna za obitelji s malom djecom i može se reći da nema skuplje, poželjnije lokacije za stan u cijelom Novom Zagrebu. Tu kraj Muzeja suvremene umjetnosti je Domino's pizza i dućan s vinima, pa azijska kuhinja Chopstix. Dućan s biciklima. Blizu je Lidl. Kaufland. Kvartovski kafić. Po nekoj logici trebao bi to biti jedan od sigurnijih zagrebačkih kvartova. Međutim...

Ne prođe ni mjesec-dva, a da policijske rotirke ne zasvijetle u krugu Ulice Julija Knifera, od poteza na križanju sa Stonskom do Ulice Ede Murtića, gdje je jučer iz pištolja pucao Leon Lučić, bivši policijski inspektor i glumac iz serije Krim Tim 2. Sad ga se zbog toga tereti za pokušaj ubojstva prijatelja Denisa Mustafčića. Potez od rotora na križanju sa Stonskom i početka Ulice Julija Knifera do drugog kružnog toka, gdje je ulaz u kojem živi Lučić i gdje se bio sakrio, dug je možda 80 metara, maksimalno stotinu. Na početku je, na samom uglu OTP banka koja odnedavno više uopće nije gotovinska poslovnica. Razlog? Opljačkana je najmanje pet puta, odustali su od keš transakcija kad su naoružani lopovi upali dvaput u samo u dva mjeseca, u rujnu i studenom 2024. godine.

"Pljačka u Središću: Trojica iz banke odnijela 300.000 kuna", bio je naslov na portalu 24sata još prije 14 godina, u 13. travnja 2011. godine dok se banka još zvala Splitska. To je ista lokacija, današnja OTP banka na križanju Stonske i Knifera, vjerojatno najpljačkanija poslovnica uopće u Hrvatskoj. Nabrojali smo najmanje pet pljački od 2011. godine naovamo. Pixsell ju je opet fotografirao 14. veljače 2018. godine. Pljačka Splitske banke na Valentinovo. "Ista banka opljačkana je i tri mjeseca ranije", pisala su 24sata.

Malo dalje, u Ulici Ivana Šibla, imali su sličan problem. U pitanju je bila poslovnica Hrvatske pošte.

"Pošta u stambenoj višekatnici naselja Središće opljačkana je po peti puta, a stanovnike je na vratima poslovnice dočekala obavijest da je "poslovnica zatvorena zbog oružanog prepada", pisao je u studenome 2018. godine Jutarnji list.

Policijska uprava zagrebačka potvrdila je tad kako je riječ o 28-godišnjem policajcu koji je nakon 11 kaznenih djela razbojništava udaljen iz službe.

"Kaznena djela su počinjena u vremenskom periodu od 20.4.2017. do 22.11.2018. u šest pekara, dvije poslovnice Hrvatske pošte, dvije ljekarne i jednom kiosku na području zagrebačkih naselja Novi Zagreb i Trnje. Osumnjičeni 28-godišnjak kaznena djela počinio je na način da je maskiran povezom ili maramom preko lica ulazio u pekare, poslovnice pošta, ljekarne i kiosk gdje je najčešće uz verbalnu prijetnju, ali i prijetnju plastičnim ili plinskim pištoljem od djelatnika otuđivao novac koji je najčešće trošio za vraćanje dugova nastalih ovisnošću o kocki.Materijalna šteta počinjena navedenim kaznenim djelima iznosi oko 34.000 kuna", objavili su tad iz PUZ-a.

Od tad su djelatnice Pošte odahnule, ali razbojstva su se preselila niti 50 metara dalje, na potez od križanja Julija Knifera i Stonske ulice do Ede Murtića. Na Njuškalu se inače može pronaći u prodaji stan od 54 kvadrata na tom potezu koji stoji 394 tisuće eura. Malo pretjerano, ali ispod pet tisuća eura po kvadratu stan za kupnju tu je nemoguće naći.

Tko bi rekao da se tu, u gotovo pa elitnom Središću, nalaze možda i najopasnije zagrebačke ulice uopće. Nose imena nekih od najboljih hrvatskih slikara.