Leon Lučić propucao čovjeka u Zagrebu. U ovom stanu se skrivao. Ispred je rozi kišobran
Leon je jutros sjedio u lokalnom kafiću. Bio je normalan, šutio je kao i inače. Zadržao se u kafiću neko vrijeme a onda je otišao prema svojoj zgradi. Onda je došao drugi muškarac, tražio je Leona, rekao je 'gdje je Leon, pi**a', nakon toga je sjeo u svoj Porsche i otišao prema zgradi.
Ubrzo nakon toga čula se pucnjava. Došla je hitna, ubrzo i policija a nakon toga i specijalci. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kazao je za 24sata svjedok današnje pucnjave u Novom Zagrebu.
Kako su doznala 24sata, Leon Lučić, nekadašnji policajac i TV zvijezda, propucao je muškarca u nogu. Nakon pucnjave udaljio se s lokacije...
Kvart je završio pod opsadom, stigli su policajci, specijalci, Hitna... Mirno i sunčano jutro pretvorilo se u pravu dramu.
Specijalci su otprilike sat nakon pucnjave uspjeli privesti Lučića.
- Osumnjičeni muškarac starosti 53-godine, nakon nešto malo više od sat vremena od samog događaja bio je pod nadzorom policije te je kriminalističko istraživanje u tijeku - poručili su iz policije.
Stan u kojeg se Lučić sklonio nakon pucnjave nalazi se na prvom katu zgrade. Ispred stana nalazi se kišobran, u hodniku su dječji bicikl i romobil.
Policija je nakon pucnjave osigurala područje oko stana.
- Danas 22. listopada 2025. u Novom Zagrebu u Ulici Ede Murtića oko 10.30 sati, hicem iz vatrenog oružja, u predjelu noge ozlijeđen je muškarac starosti 51 godinu. Mjesto događaja je odmah osigurano te su započete i poduzete intenzivne mjere traganja s ciljem uhićenja počinitelja. Ozlijeđeni muškarac je kolima hitne medicinske pomoći prevezen u Klinički bolnički centar Zagreb- poručuju iz policije.
