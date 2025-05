Odgođena odluka o optužnici protiv Javora Bojana Leša. HDZ-ovac sad ide na lokalne izbore

Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanićgrada koji je na toj poziciji od 2013. godine, u nedjelju na izbore izlazi bez potvrđene optužnice. Ta sreća ga je 'pogodila' jer branitelj njegovog suoptuženog ide u mirovinu, a novi odvjetnik treba vremena da se upozna sa spisom, pa je sud bio prisiljen odgoditi potvrđivanje optužnice.

Ovaj neobičan obrat zadnja je slamka spasa ili odgode u ovom slučaju jer je Visoki kazneni sud odbio žalbu pa nije preostalo ništa osim potvrditi optužnicu. No tko zna što će se dogoditi do lipnja, kad je zakazano iduće ročište. Jedno je sigurno: lokalni izbori na kojima je Leš kandidat će proći.

Policija kao privatna služba

Podsjetimo, Javor Bojan Leš, Dušan Veselinović i Željko Bradić, još su 2021. godine došli u fokus Uskoka. Bradića, koji je bio načelnik Postaje aerodromske policije Pleso, terete za zloporabu položaja, a Leša za trgovanje utjecajem jer je tijekom kolovoza i listopada 2021., koristio svoj autoritet gradonačelnika da izbjegne plaćanje javnog parkinga.

U zasad nepotvrđenoj optužnici, Leš je od Bradića zatražio da mu osigura čuvanje automobila na aerodromu dok je on na putu. Bradić se tereti da ga je poslušao, odnosno da bi od Leša preuzeo vozilo, koje bi potom parkirao na parkiralište Postaje granične policije na aerodromu i tako osigurao da gradonačelniku policajci čuvaju vozilo. Bradić se tereti da je to činio iako je bio svjestan da parkiranje i čuvanje vozila putnika ne spadaju u policijske poslove.

Švercao robu iz Istanbula

Nije Bradić, prema Uskoku, stao samo tu. Navodno je Dušanu Veselinoviću od 2021. do 2022. godine pomogao da izbjegne carinu kad se iz Istanbula vraćao s odjećom i obućom raznih marki. Veselinović bi potom tu robu u Hrvatskoj prodavao na crno, a kako je riječ o krivotvorinama, moguće je da bi mu roba po dolasku u Hrvatsku bila oduzeta. Da se to ne dogodi, revni Bradić ga je osobno dočekivao na aerodromu ili bi poslao sebi podređene policajce. Ako bi ga sam dočekao, došao bi s njim do svojih policajaca i naložio da mu skeniraju putnu ispravu radi evidencije ulaska u državu.

No carinsku kontrolu Veselinović nije prolazio jer bi ga Bradić kroz nju proveo koristeći se svojom elektronskom karticom, nakon čega bi ga službenim vozilom odvezao iz prostora Međuredne zračne luke.

Ivani?-Grad: Javor Bojan Leš, novi gradona?elnik | Foto: ILUSTRACIJA/Sanjin Strukic/PIXSELL

Bradića se tereti i da je sredinom kolovoza i krajem rujna 2021. od podređenih mu policajaca tražio da ga službenim vozilom dovedu do zrakoplovnog pristaništa gdje je dočekao zrakoplov kojim je iz Istanbula doputovao Veselinović. Bradić ga je, tvrdi USKOK, potom izveo kroz zasebni izlaz, da bi ga potom također bez prolaska kroz carinu službenim vozilom odvezao iz Međunarodne zračne luke.

Dio zločina Uskok dokazuje i tajno snimljenim razgovorima. Obrana je htjela da se to izuzme kao nezakonit dokaz, no Visoki kazneni sud je to odbio.