Hrvat na letu užasa: Zatvoreni u avionu 7 sati. Netko prijetio da će raznijeti sve: 'Jesmo taoci?!'

Let LH1727 iz Zagreba za München trebao je biti rutinski, kratka europska relacija pod zastavom jedne od najuglednijih europskih aviokompanija, Lufthanse. No ono što su putnici tog leta proživjeli jučer pretvorilo se u višesatnu zračnu noćnu moru usred dana.

Zrakoplov Airbus A320 trebao je poletjeti iz Zagreba u 13:20. Let je kasnio, pa su se putnici ukrcali oko 13:45, a zrakoplov je naposljetku poletio u 14:48. U početku je sve djelovalo tek kao manji operativni zastoj. No pravi problemi su tek počinjali.

Kruženje iznad Münchena i prisilno slijetanje u Beč

Zbog lošeg vremena iznad Münchena, avion je po dolasku počeo kružiti iznad grada čekajući odobrenje za slijetanje. No kako se to odobrenje nije pojavljivalo, a količina goriva počela opasno opadati, posada je donijela odluku: slijetanje u Beču. Putnici su to prihvatili uz razumijevanje, jer vremenske nepogode nisu ničija krivnja. No ono što je uslijedilo u bečkoj zračnoj luci, prema riječima više putnika, bilo je "ponižavajuće, iscrpljujuće i nehumano."

Zatočeni u zrakoplovu: satima bez izlaska, hrane i informacija

Po slijetanju u Beč, putnicima je rečeno da će ostati u zrakoplovu i čekati "slot" za nastavak leta prema Münchenu. Slotovi su najavljivani, pa odgađani, a tijekom sljedećih nekoliko sati nitko nije znao što se zapravo događa. Zrakoplov je postao improvizirani pritvor, srećom s klimom, ali bez pravih obroka, dovoljno vode i bez konkretnih obavijesti.

Foto: 24sata

„Dobili smo dvije čokoladice od po 10 grama, jedan čokoladni bombon, vrećicu grickalica od 20 grama i malo više od pola litre vode. To je bilo sve u skoro sedam sati u zatvorenom avionu“, ispričao nam je jedan putnik. “Nismo znali ni hoćemo li ikamo poletjeti, ni kada ćemo izaći. Ljudi su bili gladni, iscrpljeni, nervozni.”

Već tijekom prva dva sata čekanja u zrakoplovu u Beču, nekoliko je putnika izgubilo strpljenje i zatražilo da ih se pusti van. Posada je, nakon konzultacija s kontrolom leta i službama u zračnoj luci, to nekolicini i omogućila, ali pod jasno naglašenim uvjetima: jednom kad napuste zrakoplov, više se ne mogu vratiti u njega. Osim toga, obaviješteni su da neće moći preuzeti svoju prtljagu jer se nalazi u prtljažniku zrakoplova i neće biti iskrcana. I ne samo to. Rečeno im je da se za nastavak putovanja moraju "sami snaći."

Ta je neizvjesnost bila dovoljna da većina putnika ipak ostane u kabini. Samo nekolicina ih se odlučilo na izlazak iz zrakoplova koji je bio pun putnika, znajući da time gube pristup svojim stvarima i ostaju bez logističke podrške Lufthanse. Ostatak se, unatoč sve većoj nervozi, nadao pozitivnom rješenju koje, kako se pokazalo, nikada nije stiglo.

Let otkazan, ali zatočeni još dva sata

Nakon gotovo pet sati provedenih u avionu, putnicima je napokon rečeno da je let definitivno otkazan. Nevrijeme se u međuvremenu proširilo i na Beč, pa ni s austrijskog tla više nije bilo moguće poletjeti za München.

Ali ni to nije značilo kraj. Putnici su još dodatna dva sata morali ostati zatvoreni u avionu, jer, kako im je rečeno, “zbog lošeg vremena do zrakoplova ne mogu doći ni stepenice ni autobusi”. Istovremeno, kako svjedoče putnici, kroz prozore su vidjeli kako neki drugi zrakoplovi normalno slijeću i uzlijeću unatoč pljusku, a vozila bečke zračne luke se neometano kreću pistom. “Imali smo osjećaj da nas ignoriraju. Da nas se jednostavno žele riješiti,” rekao je jedan od njih.

Foto: Flightradar

U jednom je trenutku jedna vidno iznervirana putnica povisila ton i viknula na kabinsko osoblje: “Jesmo li mi taoci? Recite što se događa! Zašto nas ne puštate van?” Odgovor nije dobila. Osoblje ju je jednostavno - ignoriralo.

U međuvremenu je jedna od putnica koja je ranije napustila zrakoplov, prema riječima pilota koji je sve ispričao putnicima u zrakoplovu putem razglasa, izazvala incident u terminalu. Navodno je, bijesna što ne može preuzeti svoju prtljagu, zaprijetila kako će "dignuti aerodrom u zrak" ako joj se stvari ne vrate.

Ta je izjava, iako navodno izrečena u afektu, pokrenula sigurnosni protokol. Kada su putnici konačno, u 20:22 – gotovo sedam sati nakon ukrcaja u Zagrebu, napustili zrakoplov, dočekala ih je policija. Nije bilo privođenja, ali prisustvo uniformiranih djelatnika samo je pojačalo osjećaj bizarnosti i drame.

“Sramota, ovo je čista sramota, žalosno ste se ponašali”, rekla je jedna žena prilikom izlaska iz zrakoplova. Iako su se članovi posade trudili biti ljubazni, sve je ostalo na površinskoj pristojnosti, dok su se pravi problemi gurali pod tepih.

Pukle konekcije, izgubljeni letovi i improvizirani povratci

Skoro svi putnici izgubili su svoje konekcije iz Münchena. Mnogi su noć proveli na samom aerodromu, neki su, uz sreću, uspjeli pronaći hotelske sobe u prenapučenim okolnim objektima. Drugi su odlučili prekinuti putovanje, iznajmili su automobile ili organizirali kombije te se vratili u Zagreb o vlastitom trošku. Putnici koji su ipak odlučili čekati povratni let iz Beča za Zagreb morali su ostati još satima, jer je prvi avion s raspoloživim mjestima bio tek poslijepodne idućeg dana.

Foto: 24sata

Bez odštete, bez isprike

Prema neslužbenim informacijama koje smo doznali, putnici neće dobiti nikakvu odštetu jer se radilo o takozvanoj višoj sili, odnosno nepovoljnim vremenskim uvjetima.

No putnici smatraju da problem nije u kiši i oblacima, već u - odnosu prema njima.

"Bez obzira na vremenske neprilike takav odnos prema putnicima od kompanije koja bi trebala biti uzor svima u Europi je nevjerojatan i ponižavajući", rekao je jedan Zagrepčanin koji se našao na ovom letu....