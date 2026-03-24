Broj poginulih u strašnoj nesreći vojnog zrakoplova C-130 Hercules u južnoj Kolumbiji popeo se na 66, dok spasioci i dalje pretražuju gustu prašumu u potrazi za nestalim osobama. Zrakoplov s ukupno 128 osoba (11 pripadnika zračnih snaga, 115 vojnika i dvojicu pripadnika nacionalne policije), srušio se i odmah buknuo nekoliko trenutaka nakon polijetanja s malog aerodroma u Puerto Leguízamu, duboko u amazonskoj prašumi blizu granice s Peruom i Ekvadorom.

Pokretanje videa... 01:35 LETEĆI LIJES Predsjednik bijesan nakon pada vojnog aviona, 66 mrtvih: 'Kupili su komad smeća' | Video: 24sata/reuters

Preživjelo je 57 osoba, dio ima ozljede opasne po život, oni su hitno prebačeni specijalnim vojnim transportom do bolnica. Dio vojnika navodno je iskočio iz aviona prije nego što se srušio, pišu kolumbijski mediji.

Foto: LA VOZ DE AMAZONIA – MARE RAFU

Ministar obrane Pedro Sánchez je posjetio ozlijeđene vojnike i policajce na vojnoj bazi CATAM u Bogoti. Istraga je u punom jeku: timovi stručnjaka nalaze se na čistini pokraj izgorjele olupine kako bi utvrdili je li nesreću uzrokovao tehnički kvar ili eksplozija streljiva i tereta koji su, prema svjedocima, detonirali pri snažnom udaru. Vjeruje se da je zrakoplov tijekom polijetanja pri kraju piste udario u prepreku, nakon čega je jedno krilo zahvatilo drvo dok je zrakoplov padao, rekao je vatrogasac Eduardo San Juan Callejas. Zrakoplov je pao svega nekoliko km od piste.

Foto: Profimedia

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro oštro je reagirao nakon ove tragedije. Optužio je visoke dužnosnike da zbog sporosti i birokracije ne brinu o vojnicima te je zrakoplov, proizveden 1984., a uveden u kolumbijsku uporabu 2020. godine nakon modernizacije, nazvao “smećem”. U nekim kolumbijskim medijima pojavio se i izraz “leteći lijesovi”.

- Zašto nisu kupili novi avion, kao što kupuju svoje automobile i stanove? Kupuju bijedu jer znaju da će siromašni mladi ljudi koristiti smeće pokušavajući braniti domovinu - piše Petro na Twitteru...

- Neću dopustiti daljnja odgađanja, u pitanju su životi naših mladih. Ako civilni ili vojni dužnosnici nisu dorasli ovom zadatku, moraju biti smijenjeni - napisao je na Twitteru kolumbijski predsjednik..

Petro već dulje vrijeme tvrdi da je modernizacija oružanih snaga jedan od prioriteta njegove vlade. Prije više od godinu dana zatražio je izradu i odobrenje dokumenta za nabavu novih zrakoplova, helikoptera i druge opreme. Međutim, tvrdi da su te procedure zaglavile u birokraciji, u ministarstvima, vojnim upravama i međuresornim tijelima.

Foto: Profimedia

- Ovaj užasni nesretni slučaj nije se smio dogoditi - poručuje predsjednik.

Unatoč istrazi koja još traje i teškim političkim optužbama, kolumbijska vojska zasad nije prizemljila preostale Herculese.

Foto: LA VOZ DE AMAZONIA – MARE RAFU

Glasnogovornik Lockheed Martina, proizvođača transportnog zrakoplova Hercules C-130 koji se srušio, rekao je da je tvrtka spremna pomoći Kolumbiji u istrazi nesreće. Herculesi C‐130 koriste se još od 1950‐ih, a Kolumbija ih je počela nabavljati krajem 1960‐ih.

Nedavno je obnovila dio flote novijim modelima iz SAD‐a, a repna oznaka srušenog aviona podudara se s brojem prvog od tih isporučenih aviona. Herculesi se u Kolumbiji često koriste za prijevoz trupa u sklopu vojnih operacija...

Foto: Profimedia

Slike zapaljene olupine u prašumi i dalje preplavljuju društvene mreže, izazivajući duboku nacionalnu žalost i raspravu o stanju vojne opreme u zemlji koja se već desetljećima suočava s gerilskim skupinama, narko-kartelima i teškim terenom.