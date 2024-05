'Lex AP' već itekako djeluje i skriva informacije o korupciji

Kako to da je šteta za proračun Ministarstva kulture narasla s pola milijuna na milijun eura? Kako je bliski suradnik ministrice Nine Obuljen Koržinek primio mito? Kako ga je trošio? Kako je uspio potpisati tri izvješća i isplatiti novac, a da to nitko nije primijetio? Kako se pravdao ministrici te zašto mu je ona vjerovala i ostavila ga na funkciji? Je li ministarstvo prestalo isplaćivati novce tek kad se afera pojavila u medijima ili ranije? Koje su to nepravilnosti bile da u konačnici novac nije isplaćen iz Europskog fonda, nego je zadnji dan preknjižen? Sve su to pitanja od neupitnog javnog interesa i građani koji sve plaćaju zaslužuju odgovore. Ali tih odgovora nema jer je premijer Andrej Plenković izmijenio zakon kako takvi detalji ne bi izašli u javnost. Odgovori na ova pitanja su u rješenju o istrazi nakon što je uhićen bivši pomoćnik ministrice Nine Obuljen Koržinek. Dakle, to rješenje je na sudu, na osnovu njega su uhićeni i Davor Trupković te dvojica čelnih ljudi s Geodetskog fakulteta koji su sve organizirali. Dok nije promijenjen zakon i uveden članak nazvan "lex AP", ljudi koji imaju pristup tim odgovorima su ih dali javnosti. Sad nisu jer se boje kazne zatvora od tri godine koju je propisala Vlada. Prema riječima premijera, taj zakon je iniciran kako se ne bi izvlačili podaci u javnost i radila politička šteta. I definitivno je u tome uspio.

