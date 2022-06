'LGBTQ+ zajednicu se isključivo gleda kroz prizmu seksualnosti. To se treba čim prije promijeniti'

Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji gostovao je u nedjeljnoj emisiji 24sata povodom održanog Zagreb pridea, koji nas uvijek iznova podsjeti na brojne predrasude i probleme s kojima se pripadnici LGBTQ+ suočavaju. S njim je razgovarala Bojana Mrvoš-Pavić.

- Prije se homoseksualnost smatrala medicinskom dijagnozom, a istraživanja su pokazala da je to nešto s čime se rodite i na što ne možete utjecati. I meni bi bilo lakše da sam hetero jer ne bih morao o svemu ovome pričati, ali s druge strane želim i moram govoriti kako bismo demistificirali stvari i razbili predrasude - komentirao je Martinović goruću temu ovih dana i naglasio kako je najvažnije otvoreno pričati o takvim iskustvima.

Osvrnuo se na udomiteljske homoseksualne obitelji.

- Iskustva odraslih osoba u domu govore nam da bi im bilo draže da je bilo tko došao po njih. Javnost mora vidjeti kako se homoseksualne osobe suočavaju sa svim onim roditeljskim problemima kao i svi drugi roditelji. Važna je roditeljska kompetencija, a ne seksualnost. Djeca u udomiteljskim obiteljima naspram boravka u domu su dan i noć, velika razlika - nastavio je Martinović i dodao kako se na homoseksualce gleda samo kroz prizmu seksualnosti.

Djeci puno stresnija rastava roditelja, nego jesu li homoseksualci

- Seksualna predispozicija je ništa drugo nego dio osobnosti, a na LGBTQ+ ljude se gleda samo kroz seksualnost. Je li uobičajeno zamišljati prizore seksa heteroseksualnih parova kao što je to slučaj da ljudi to rade za homoseksualne osobe. To niti je normalno, niti je potrebno raditi - objašnjava Martinović, pa spominje brojna istraživanja.

- Istraživanja nam govore da je djeci najveći problem reakcija okoline. Strah ih je za svoje roditelje, odnosno hoće li netko njihove roditelje napasti pa ih je više strah za njih nego za same sebe. Za djecu je puno stresnija rastava roditelja, gdje dolazi do konfliktnih odnosa, nego toga da njihov tata ima partnera, a mama partnericu. Tu su rezultati istraživanja konzistentni - ističe Martinović.

'10 posto populacije su LGBTQ+'

Za sintagmu 'Društvo nije spremno' kaže kako se radi o lakoj tvrdnji iza koje se političari vole skrivati od odgovornosti.

- Ljudi se moraju početi boriti za svoja prava i osvijestiti te stvari. Društvo nije spremno znači da se nitko ne želi time baviti, nek se bavi netko drugi, a na kraju te marginalne skupine ispaštaju. Istraživanja govore da je 10 posto populacije LGBTQ+, dakle moramo pokazati da su te osobe tu i da postoje, a ne kako se pisalo u udžbenicima iz povijesti gdje različitim izrazima izbjegavali izravno reći kako su neke ličnosti bile homoseksualci. Dosta je trpanja pod tepih - zaključio je Martinović.

