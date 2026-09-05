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KRENULI IZ GOSPIĆA

Ličani ispratili buseve koji voze u Zagreb na prosvjed bakljadom

Piše 24sata,
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Ličani ispratili buseve koji voze u Zagreb na prosvjed bakljadom
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Foto: Lika Club
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Prema programu okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Jelačića

Autobusi iz cijele Hrvatske krenuli su jutros prema Zagrebu vozeći građane na prosvjed, koji organizira Inicijativa Gospić je naš dom.

Nekoliko autobusa krenulo je iz Gospića, a portal Lika Club objavio je ekskluzivnu snimku građana koji su ih bakljadom ispratili autobuse prema Zagrebu.

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Foto: 24sata

- Želimo da Zagreb bude obgrljen hrvatskim zastavama! Želimo da Zagreb bude obgrljen dostojanstvom i ponosom! Želimo pokazati što je zajedništvo! Želimo da nikada više ne moramo biti prisiljeni izlaziti na ulice da bismo štitili svoju zemlju i budućnost onih kojima tu zemlju ostavljamo u nasljeđe! - objavili su iz inicijative.

Prema programu okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu odakle će povorka krenuti prema glavnom zagrebačkom Trgu bana Jelačića. 

Zahtjeve Vladi su podijelili u dva dijela, za Gospić i na nivou cijele države.

IZ MINUTE U MINUTU UŽIVO Prosvjednici krenuli prema Trgu. Pogledajte kolonu
UŽIVO Prosvjednici krenuli prema Trgu. Pogledajte kolonu

Za Gospić traže:

- Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima - rok: 20 dana!

- Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada - rok: 3 mjeseca

- Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište "Rakitovac” u plan gospodarenja otpadom.

- Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.

Foto: Gospić je naš dom/Facebook

Na nivou Hrvatske njihovi zahtjevi su:

- Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša

- Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima.

- Do daljnjeg privremena zabrana uvoza otpada - stupa na snagu odmah...

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