Ličani ispratili buseve koji voze u Zagreb na prosvjed bakljadom

Autobusi iz cijele Hrvatske krenuli su jutros prema Zagrebu vozeći građane na prosvjed, koji organizira Inicijativa Gospić je naš dom.

Nekoliko autobusa krenulo je iz Gospića, a portal Lika Club objavio je ekskluzivnu snimku građana koji su ih bakljadom ispratili autobuse prema Zagrebu.

- Želimo da Zagreb bude obgrljen hrvatskim zastavama! Želimo da Zagreb bude obgrljen dostojanstvom i ponosom! Želimo pokazati što je zajedništvo! Želimo da nikada više ne moramo biti prisiljeni izlaziti na ulice da bismo štitili svoju zemlju i budućnost onih kojima tu zemlju ostavljamo u nasljeđe! - objavili su iz inicijative.

Prema programu okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu odakle će povorka krenuti prema glavnom zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Zahtjeve Vladi su podijelili u dva dijela, za Gospić i na nivou cijele države.

Za Gospić traže:

- Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima - rok: 20 dana!

- Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada - rok: 3 mjeseca

- Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište "Rakitovac” u plan gospodarenja otpadom.

- Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.

Foto: Gospić je naš dom/Facebook

Na nivou Hrvatske njihovi zahtjevi su:

- Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša

- Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima.

- Do daljnjeg privremena zabrana uvoza otpada - stupa na snagu odmah...