Prema programu okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu odakle će povorka krenuti prema Trgu bana Jelačića
Ličani ispratili buseve koji voze u Zagreb na prosvjed bakljadom
Autobusi iz cijele Hrvatske krenuli su jutros prema Zagrebu vozeći građane na prosvjed, koji organizira Inicijativa Gospić je naš dom.
Nekoliko autobusa krenulo je iz Gospića, a portal Lika Club objavio je ekskluzivnu snimku građana koji su ih bakljadom ispratili autobuse prema Zagrebu.
- Želimo da Zagreb bude obgrljen hrvatskim zastavama! Želimo da Zagreb bude obgrljen dostojanstvom i ponosom! Želimo pokazati što je zajedništvo! Želimo da nikada više ne moramo biti prisiljeni izlaziti na ulice da bismo štitili svoju zemlju i budućnost onih kojima tu zemlju ostavljamo u nasljeđe! - objavili su iz inicijative.
Prema programu okupljanje je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu odakle će povorka krenuti prema glavnom zagrebačkom Trgu bana Jelačića.
Zahtjeve Vladi su podijelili u dva dijela, za Gospić i na nivou cijele države.
Za Gospić traže:
- Javnosti predstavljen cjelokupan plan sanacije s obvezujućim rokovima - rok: 20 dana!
- Hitno uklanjanje 33.000 tona zakopanog opasnog otpada - rok: 3 mjeseca
- Uvrstiti gradsko komunalno odlagalište "Rakitovac” u plan gospodarenja otpadom.
- Dugoročni, sveobuhvatni monitoring – uključuje angažiranje neovisnih stručnjaka koji će izraditi sveobuhvatni plan dugoročnog monitoringa i neovisne procjene rizika.
Na nivou Hrvatske njihovi zahtjevi su:
- Uvođenje kolektivne zaštite u Zakon o zaštiti okoliša
- Uvrštavanje svih poznatih crnih točaka u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima.
- Do daljnjeg privremena zabrana uvoza otpada - stupa na snagu odmah...
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