FOTOGRAFIJE IZ 2002. LICE ZLA Ovo je monstrum Aleksić na suđenju za ubojstvo djevojke. I nju ubio bez povoda

Kristijan Aleksić, koji je u Drnišu bez povoda ubio 19-godišnjeg dostavljača hrane, već je imao presudu za ubojstvo. Kad je imao 18 godina, također bez povoda, sa 17 uboda ubio je 22-godišnju Marijanu Sučević. Rekao je da je htio vidjeti može li to učiniti. Dobio je 12 godina zatvora. Odslužio je kaznu i izašao. Prije tri godine, policija je u njegovom stanu pronašla i oduzela oružje koje je Aleksić sam izradio. Suđenje za to nije ni počelo niti je on zbog toga bio u pritvoru