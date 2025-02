Lički župan: 'Inzistiram na progonu kriminalne hobotnice koja je ostavila tone otpada'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u Gospiću se sastala s ličko-senjskim županom Ernestom Petryjem i gospićkim gradonačelnikom Darkom Milinovićem, a nakon sastanka rečeno je da će nezakonito odlagalište, koje je predmet istrage, biti čim prije sanirano.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 05:05 Gospić: Konferencija za medije nakon radnog sastanka na temu otpada u Ličko-senjskoj županiji | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Ministrica Vučković izvijestila je da je osiguran novac za sanaciju na lokaciji na kojoj je otpad neodgovarajuće zbrinut, ali da će se to financirati po javnom pozivu jer se želi poštovati načelo jednakog tretmana s obzirom na to da ima i drugih problematičnih lokacija. Rekla je i da su angažirani stručnjaci iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da obave kategorizaciju otpada koliko je to moguće s obzirom na istragu koja se provodi.

- Najavili smo i izmjene zakona radi bolje prevencije, a odnose se na stručni upravni nadzor, na suradnju na svim razinama - dodala je.

Gospić: Konferencija za medije nakon radnog sastanka na temu otpada u Ličko-senjskoj županiji | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen je objasnio da je važno dobiti konkretne podatke o vrsti otpada da se vidi koji iznos treba osigurati za sanaciju, odnosno kako efikasno sanirati.

Vučković je na to dodala i da se u narednih desetak dana trebaju otkloniti "neke pravne dvojbe" te da će javnost biti obavještavana svakih petnaestak dana o poduzetom. U tu će svrhu, kaže, biti potrebno izdvojiti više od pet milijuna eura koliko je Fond osiguravao za sanaciju divljih odlagališta do sada. Istaknula je da su rješenja Državnog inspektorata i istrage koje provode organi progona dokaz da državna tijela rade svoje poslove.

Gospić: Konferencija za medije nakon radnog sastanka na temu otpada u Ličko-senjskoj županiji | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Gospićki gradonačelnik Darko Milinović izvijestio je, na temelju dobivenih podataka, da voda u Gospiću nije ni radioaktivna niti kancerogena i da nema teških metala.

- Gradske, županijske i državne službe funkcioniraju - poručio je Milinović. Rekao je i da premijer Andrej Plenković i ministrica Vučković "imaju razumijevanja" za ovu situaciju koju je opisao iznenadnom i alarmantnom.

Župan Ernest Petry je poručio pak da oni koji su „ostavili taj nered“ ne zaslužuju slobodu.

- Inzistiram na progonu, da se raskrinka ta kriminalna hobotnica - rekao je.