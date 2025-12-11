Lidl je donirao 45.000 eura Caritasovim trgovinama i bankama: 'Ponosni smo na to'

U sklopu međunarodne božićne kampanje, Lidl Hrvatska je uručio blagdanske donacije Caritasovim socijalnim trgovinama i bankama hrane diljem Hrvatske. Donacije vrijedne ukupno 45.000 eura potvrđuju Lidlovu kontinuiranu predanost borbi protiv siromaštva, smanjenju bacanja hrane te podršci najranjivijim skupinama u društvu.

Blagdanskom druženju su prisustvovali predstavnici Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, Caritasa Sisačke biskupije, Caritasa Gospićko-senjske biskupije, predstavnici Hrvatskog Crvenog križa te predstavnici banaka hrane Crvenog križa Zagreb, Osijek, Požega, Virovitica, Čakovec, Karlovac, Koprivnica, Krapinsko-zagorske županije te predstavnici Banke hrane Udruge Duga Vukovar. Lidl im se ovom prilikom zahvalio na nesebičnom radu i svakodnevnom doprinosu ublažavanju socijalnih nejednakosti. Caritasovim socijalnim trgovinama u Zagrebu, Gospiću i Sisku uručeno je 15.000 eura u proizvodima, a 30.000 eura financijske donacije dodijeljeno je bankama hrane.

Foto: Goran Jakus

Predstavnici Lidla istaknuli su kako je suradnja s humanitarnim organizacijama važan dio njihovog društveno odgovornog djelovanja: „Ponosni smo što dugogodišnjom suradnjom s Caritasom i nedavno uspostavljenom suradnjom s bankama hrane možemo konkretno doprinijeti zajednici, osobito u blagdansko vrijeme, kada je potreba za solidarnošću još izraženija. Ovom prilikom želimo zahvaliti i svim volonterima i djelatnicima koji neumorno rade kako bi pomogli onima kojima je to najpotrebnije“, poručila je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

Predstavnici Caritasa i Banka hrane zahvalili su Lidlu na podršci, naglasivši da će donacije omogućiti nabavu prijeko potrebnih proizvoda koji olakšavaju život tisućama korisnika diljem Hrvatske.

Foto: Goran Jakus

Lidlove blagdanske donacije realizirane su u sklopu međunarodne kampanje „Dijeli blagdansku radost svaki dan. Isplati se.“. Božić mnogima predstavlja najljepše razdoblje u godini, vrijeme kada s posebnom pažnjom nastojimo razveseliti druge.