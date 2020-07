Liječnica iz KBC Rijeka: 'Dujmić je trenutno životno ugrožen, a prognoze vam ne mogu davati'

<p>Gospodin Dujmić je zaprimljen sinoć u večernjim satima nakon što je zadobio ozljede u prometnoj nezgodi. Zaprimljen je u jedinicu Intenzivnog liječenja lokaliteta Sušaka KBC Rijeka. Započete su sve mjere intenzivnog liječenja i do daljnjeg je on tu - rekla nam je dr. <strong>Mirna Bobinac</strong>, dežurni anesteziolog u jedinici za Intenzivnu njegu u KBC Rijeka.</p><p>- Pacijent se liječi na jedinici intenzivne njege, radimo sve što možemo. Trenutno je životno ugrožen - kazala je doktorica Bobinac, ne želeći nam odgovoriti na pitanje je li Dujmić pri svijesti i kakve su prognoze.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Anesteziologinja Bobinac o Dujmićevom stanju:</strong></p><p>Kako doznajemo, supruga Snježana se onesvijestila kada je čula da je Rajko stradao i to na njihovu godišnjicu.</p><h2>Dujmić pao u provaliju duboku 11 metara: U induciranoj je komi...</h2><p>Kako je službeno izvijestila policija, u prometnoj nesreći koja se dogodila u srijedu oko 17.15 sati na području Ravne Gore, teško je ozlijeđen 65-godišnji vozač osobnog vozila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dujmić pao autom u provaliju</strong></p><p>Kasnije smo doznali da se radi o glazbeniku Rajku Dujmiću koji je, upravljajući osobnim vozilom marke Volkswagen Tiguan zagrebačkih registarskih oznaka u smjeru Mrkoplja, u jednom trenutku sletio s kolnika.</p><p>Očevidom je utvrđeno da je dolaskom u Ravnu Goru, ulica Kosa, u nepreglednom zavoju izgubio nadzor nad vozilom te sletio s ceste i pao s vozilom u provaliju dubine oko 11 metara.</p><p>Zbog zadobivenih ozljeda, prevezen je u KBC Rijeka na medicinsku obradu gdje su mu dijagnosticirane teške ozljede. Trenutno je u induciranoj komi zbog višestrukih ozljeda glave.</p><p>Na društvenim mrežama se oglasila i Rajkova supruga. </p><p>- Molim vas, molite da se probudi iz kome - u dramatičnom je apelu objavila shrvana Snježana Dujmić na svom Facebook profilu, a poruke podrške Rajku nižu se u komentarima. </p>