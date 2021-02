Optužnica, koju je iznijela županijska državna odvjetnica Mirela Šmital, bračni par Karamazan, Slavicu( 62) i Miju (64) tereti za ubojstvo Zorice Fadljević (47) iz Sibinja kod Slavonskog Broda.

Na početku rasprave Slavica i Mijo Karamazan izjavili su da se ne osjećaju krivima za djelo za koje ih se tereti. Svoje obrane iznijet će na kraju rasprave kada budu saslušani svi svjedoci i budu podastrijeti svi elementi odnosno dokazi da su možebitno počinili kazneno djelo za koje ih se tereti.

POGLEDAJTE VIDEO Godinu dana nitko ne zna sudbinu Zorice Fadljević

Svjedok Drago Fadljević, suprug nestale Zorice Fadljević, ispričao je da je Zoricu 18.studenog 2019. oko 17 sati autom odvezao u Slavonski Brod i ostavio ju pred bolnicom. Vidio je da je Zorici kod kioska prišla neka žena i da su njih dvije nekuda zajedno otišle.

-Tražio sam ju i čekao sve do 22 sata, išao dio auta ali je nije bilo, zvao sam našu kuću da vidim jeli se možda vratila ali nije bilo. Zvao sam našu kćer, rekla da ju je i ona zvala ali da se Zorica ne javlja. Došao sam kući, a kako Zorice nije bilo sin i kćerka rekli su da odemo prijaviti na policiju da Zorice nema. Ne znam što više reći, Zorice nema nema i to je to. Uvijek sam znao kada bi negdje otišla i kada će se vratiti. Ta žena sa kojom se Zorica te večeri srela meni je nepoznata.

Na upit sutkinje da li je takva žena u sudnici Zoričin suprug kazao je da ne zna. Rekao je i da je Zorica često išla u Međugorje, zadnji puta dan prije nestanka

- Zorica je rekla da joj je neka žena tada radila neke probleme u autobusu na povratku iz Međugorja. Pitao sam što je bilo a ona je samo rekla da je da ta "žena nije normalna". To je sve što znam - završio je svoj iskaz Drago Fadljević.

'Mama mi je rekla da je Karamazanove upoznala u autobusu'

Zoričina kći Maja Fadljević rekla je da se toga dana čula telefonom s mamom i da su se dogovorile da će opet nazvati sutradan.

- Mene je sestra nazvala i rekla da je mama otišla u Brod i da je nema. Znam da nas mama nikada ne bi ostavila - rekla je kroz suze Maja.

Dodala je da je majka često išla u Međugorje i da joj je majka ranije rekla da je upoznala u autobusu Miju Karamazan i njegovu ženu i da se s njima sprijateljila. Rekla je da je majku Zoricu u autobusu na povratku iz Međugorja neka žena napadala i htjela udariti.

- Da je moja majka tek tako otišla od kuće nema šanse - zaključila je kći Maja.

Sin nestale Zorice Dario Fadljević je toga dana krenuo kući iz Njemačke gdje je radio. Zvao je mamu telefonom, ali se nije javljala.

Liječnica: Vikala je 'Oprali smo krv sanitarom'

Svjedokinja Sabina Cviljević, liječnica u bolnici u Požegi rekla je da je bila dežurna kada su Slavicu Karamazan doveli iz istražnog zatvora jer je pokušala suicid.

- Bila je vrlo nervozna, vikala je "on ju je ubio","krvi je bilo posvuda", "oprali smo krv sanitarom", "njezina krv bila je po meni, "uzela sam sanitar da to očistimo", "reći ću svima da ju je on ubio"... Gospođa je bila vidno rastrojena i morali smo joj dati sedativ da se umri i zaspe - ispričala je svjedokinja Sabina Cviljević.

Na njezin iskaz branitelj okrivljenih Zoran Matajić nije imao bilo kakvih upita.

Ana Čičak rekla je da je putovala sa Zoricom u Međugorje autobusom, da su u autobusu bili i Slavica i Mijo Karamazan. Na traženje sutkinje da kaže koja Slavica svjedokinja je rukom pokazala na okrivljenu Slavicu Karamazan.

Svjedok Vjekoslav Bošnjak izjavio je da je Mijo Karamazan radio kod njega u firmi, bio je dobar radnik i da se navedenog dana oko 18.30 sati presvukao i otišao. Dodao je da mu je jedan od radnika kazao kako je mu se čini da je Mijo nešto zbunjen.

Na današnjem ročištu ništa novo nismo saznali, sve su to svjedoci koji su već ispitani u istrazi, potvrdili su svoje iskaze. Inače, ova je situacija zaista potpuno otvorena. Stojimo kod toga da nemamo tijelo, imamo tek jedan mali trag krvi, koji ne upućuje da je to iskrvarenje koje može izazvati smrt. Ovo je jedinstven i vrlo dvojben slučaj, po meni stupanj izvjesnosti koji mora biti visok da su okrivljeni počinili djelo za koje ih se tereti ja smatram da ne postoji - kazao je za 24 sata po završetku današnjeg ročišta Zoran Matajić, branitelj okrivljenika Slavice i Mije Karamazan.

Suđenje će biti nastavljeno 19.ožujka u 9 sati saslušavanjem ostalih svjedoka.