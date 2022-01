Prisebnost liječnice iz Toronta, Aishe Khatib, koja za sebe tvrdi da dobro funkcionira pod pritiskom, bila je na kušnji prošli mjesec kad je usred interkontinentalnog leta u zrakoplovu Qatar Airwaysa čula poziv stjuardese koja je pitala ima li u kabini liječnika, prenose mediji.

Zrakoplov je 7. prosinca poletio iz katarske Dohe prema ugandskome gradu Entebbeu kamo je dr. Khatib putovala na odmor, piše BBC.

"Otprilike sat vremena nakon polijetanja stjuardesa je putem zvučnika pitala ima li liječnika ili medicinskog osoblja u zrakoplovu", ispripovijedala je dr. Khatib u petak za CTV News Toronto.

Khatib, docentica na Odjelu za obiteljsku medicinu Sveučilišta u Torontu, spremno se javila te su je poslali u stražnji dio aviona, gdje je mlada žena bila usred trudova.

Mlada migrantica iz Ugande putovala je kući iz Saudijske Arabije gdje se trebalo roditi njezino prvo dijete, no djevojčica je odlučila na svijet doći ranije nego što je predviđeno, u 35. tjednu trudnoće.

Zahvaljujući pomoći dr. Khatib rođena je zdrava djevojčica i po liječnici je dobila ime Aisha kojemu je pridodano i Miracle (Čudo).

"Kad sam stigla do stražnjeg dijela kabine zrakoplova i ugledala gomilu ljudi okupljenih oko nekoga tko je trebao pomoć, najprije sam pomislila da je riječ o srčanom udaru ili sličnoj situaciji", rekla je dr. Khatib. "No kad sam se približila ugledala sam ženu koja je upravo rađala".

Miracle Aisha i njezina majka imale su taj dan veliku sreću. Naime, osim dr. Khatib u zrakoplovu se zateklo još dvoje medicinskih radnika - medicinska sestra i pedijatar iz Liječnika bez granica (MSF).

"Čim je dijete rođeno snažno je zaplakalo. Djevojčica je bila stabilno, a i njezina majka. Potom sam je predala pedijatru koji je obavio detaljniji pregled novorođenčeta", kazala je dr. Khatib, koja je čestitala majci i rekla joj da je rodila zdravu djevojčicu. Potom se prolomio pljesak u kabini zrakoplova."

"No najveće je iznenađenje uslijedilo kad sam shvatila da će majka djevojčicu nazvati po meni. To me je ganulo pa sam svojoj tek rođenoj imenjakinji odlučila pokloniti zlatni lančić s imenom Aisha ispisanim na arapskom koji sam nosila oko vrata. Pomislila sam kako će Miracle Aisha imati malu uspomenu na liječnicu koja je pomogla donijeti je na svijet na visini od 10.500 m, dok je avion nadlijetao Nil".

"Majka i beba bile su u dovoljno dobroj formi da su mogle nastaviti let. Osoblje ih je premjestilo u odjel prve klase, gdje smo ih nadzirali preostalih pet sati do završetka leta", rekla je liječnica.

Porod na visini od 10.500 metara dogodio se 7. prosinca, no dr. Khatib je bila prezauzeta poslom i liječenjem pacijenata zaraženih covidom u Torontu pa je fotografije na društvenim mrežama podijelila tek ovaj tjedan.