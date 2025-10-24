Liječnici iz Vinogradske prvi su u Hrvatskoj operirali rak prostate nano nožem: 'Važan je iskorak'

U Klinici za urologiju KBC-a Sestre milosrdnice uspješno je izvedena prva operacija fokalne terapije raka prostate nano nožem u Hrvatskoj, čime je ova ustanova postala pionir u primjeni najmodernijih minimalno invazivnih metoda liječenja karcinoma prostate u zemlji i regiji.

Riječ je o inovativnom postupku koji koristi ireverzibilnu elektroporaciju (IRE) – tehnologiju kojom se pomoću kratkih, visokonaponskih električnih impulsa ciljano uništavaju tumorske stanice, dok se okolno zdravo tkivo prostate i važni anatomski strukturni elementi (živci, krvne žile, mokraćna cijev) u najvećoj mjeri pošteđuju. Time se omogućuje učinkovito i precizno liječenje raka prostate uz znatno manji rizik od komplikacija u usporedbi s klasičnim kirurškim ili zračenjem.

Postupak je izveden uz stručno mentorstvo prof. dr. Alistaira Greya iz Londona, jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za fokalnu terapiju i primjenu elektroporacije u onkourologiji. U timu su sudjelovali prof. dr. sc. Igor Tomašković, predstojnik Klinike za urologiju KBC-a Sestre milosrdnice, dr. Sven Nikles, dr. Borna Vrhovec, anesteziolog dr. Vilim Drvar te medicinske sestre Karolina Senjanović i Monika Mihalinec.

- Ovo je važan iskorak za hrvatsku medicinu. Fokalna terapija nano nožem omogućuje precizno i po pacijenta znatno manje opterećujuće liječenje raka prostate, uz očuvanje funkcije i kvalitete života - rekao je prof. dr. sc. Igor Tomašković.

IRE je, naglašavaju, napredna metoda koja koristi električne impulse za stvaranje trajnih pora u membranama tumorskih stanica, što dovodi do njihove smrti, dok elastične strukture poput kolagena i elastičnih vlakana ostaju očuvane. Postupak se izvodi bez klasičnog kirurškog reza, pod kontrolom slikovnih metoda (ultrazvuk i MRI), uz minimalan boravak u bolnici, pacijenti se najčešće otpuštaju unutar 24 do 48 sati.

U usporedbi s radikalnom prostatektomijom ili radioterapijom, fokalna terapija IRE metodom: očuva mokraćnu i spolnu funkciju u većine bolesnika, smanjuje rizik od komplikacija, omogućuje brži oporavak i kraći boravak u bolnici, te ostavlja otvorenu mogućnost ponovnog liječenja ili dodatne terapije, ako je potrebno, navode iz bolnice.

Metoda je, dodaju, posebno prikladna za bolesnike s lokaliziranim, niskorizičnim ili srednjerizičnim rakom prostate, kod kojih tumor zahvaća manji dio žlijezde i gdje nije nužno uklanjanje cijele prostate.

- Primjena fokalne terapije predstavlja budućnost u liječenju raka prostate. Ponosan sam što je Hrvatska među zemljama koje prate svjetske trendove u personaliziranoj onkourologiji - dodao je prof. dr. Alistair Grey.

Izvođenjem ovog zahvata, KBC Sestre milosrdnice potvrđuje svoju vodeću ulogu u razvoju suvremene urologije te postavlja temelj za osnivanje centra izvrsnosti za fokalnu terapiju raka prostate u Hrvatskoj.