Kina: Prvi dan od početka epidemije da se virus ne širi

9.30 - Nije znao da ima koronu, hrpa ljudi došla na sprovod njegova oca

Poznati istarski vinar zaražen je korona virusom i hospitaliziran je u pulskoj bolnici, kao i njegova supruga i majka, koje su također pozitivne na korona virus.

No problem je što je vinaru početkom mjeseca umro otac, i 07. ožujka je na očev sprovod došao golem broj ljudi, s obzirom da se radi o obitelji poznatoj u cijeloj Istri.

Oni tada još nisu znali da su zaraženi, a restriktivne mjere, po kojima na ukop može doći samo uža obitelj, stupile su na snagu tek kasnije.

9.25 - EBC najavila izvanredni program kupnje obveznice od 750 milijardi eura u pomoći krize uzrokovane korona virusom

Europska središnja banka (ECB) najavila je izvanredni program kupnje obveznice u vrijednosti 750 milijarda eura u nastojanju da pomogne gospodarstvima da prebrode financijsku krizu izazvanu pandemijom korona virusa, objavljeno je noću na četvrtak, a mjere su pozdravile Njemačka i Francuska.

- Izvanredni pandemijski program otkupa - kako je ta europska institucija nazvala program, uključivat će kupnju obveznica javnog i privatnog sektora, stoji u priopćenju ECB-a.

9.20 - UHPA: Najvažnije je zadržati radna mjesta

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) pozdravlja vladine mjere za pomoć gospodarstvu, istaknuvši da je najvažnije zadržati radna mjesta zaposlenika agencija i da Vlada čim prije donese kriterije i razradi sve mjere kako bi agencije točno znale s čime mogu računati, ističe predsjednik UHPA-e Tomislav Fain.

Osvrnuvši se na mjere hrvatske vlade za pomoć gospodarstvu zbog epidemije korona virusa, Fain izdvaja mjeru za osiguranje minimalne plaće zaposlenika, koji su, kako ocjenjuje, ključni u svakoj djelatnosti, a posebice u putničkim agencijama u kojima je najveća vrijednost i imovina 'know–how' i visoko motivirani zaposlenici.

9.15 - Srbija do sada testirala 486 ljudi, potvrdili 97 zaraženih korona virusom

U Srbiji je do četvrtka u osam sati potvrđeno ukupno 97 slučajeva korona virusa, a među 46 testiranih uzoraka od srijede u 18 sati osam je bilo pozitivno i 38 negativno na COVID-19.

Na bolničkom liječenju zadržano je pet osoba, a u kućnoj izolaciji su tri pacijenta te je od ukupnog broja registriranih pacijenata šest u teškom stanju i na respiratorima.

Do osam sati u četvrtak u Srbiji je testirano ukupno 486 osoba.

Zdravstveni sustav Srbije ima spremnih 6.000 kreveta u slučaju potrebe za izolaciju oboljelih, priopćeno je u srijedu navečer na tiskovnoj konferenciji.

9.00 - U Južnoj Koreji raste broj zaraženih

Broj novozaraženih koronavirusom u Južnoj Koreji već treći dan zaredom u porastu je u četvrtak, sa 152 prijavljena nova slučaja u odnosu na dan prije, prema podacima korejskih centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Sedmero zaraženih je umrlo, čime je ukupno od korona virusa umrla 91osoba.

U zemlji je ukupno 8565 zaraženih. Porast broja novozaraženih proteklih dana slijedio je nakon višednevnog trenda pada tog broja.

8.50 - Australija i Novi Zeland zatvaraju granice

Australija i Novi Zeland zatvaraju granice za sve posjetitelje osim za svoje građane i one sa stalnim prebivalištem u sklopu mjera protiv epidemije korona virusa, objavljeno je u četvrtak, a mjera stupa na snagu u petak.

Australski premijer Scott Morrison rekao je da će državne granice biti zatvorene za sve posjetitelje, osim za državljane i osobe sa stalnim prebivalištem i njihove bliske članove obitelji.

Zabrana putovanja znači da je krajnji rok za sve neaustralske državljane ili osobe koje nisu stanovnici Australije koji ulaze u zemlju petak u 21 sat po lokalnom vremenu (10 sati GMT), rekao je Morrison novinarima u Canberri u četvrtak.

Zabrana putovanja uvedena je zbog osoba zaraženih korona virusom koje su doputovale iz inozemstva i to je poprimilo "goleme razmjere", rekao je.

Australija je potvrdila najmanje 684 zaraženih koronavirusom, a broj stalno raste.

Nekih pola sata poslije Morrisona i i novozelandska premijerka Jacinda Ardern rekla je da njezina zemlja zatvara granice za sve osim za državljane i osobe sa stalnim prebivalištem u pokušaju da se zaustavi širenje zaraze koronavirusom.

8.45 - Novih 10 slučajeva: Ukupno je u Hrvatskoj zaraženo 99 ljudi

U Hrvatskoj je 99 ljudi zaraženih koronavirusom. Od jučer je tako 10 novih osoba zaraženo, kazao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a, u emisiji Hrvatskog radija "U mreži prvog".

Hrvatska bilježi i prve slučajeve u Dalmaciji, a od danas su na snagu stupile i nove, rigorozne mjere koje će potrajati barem 30 dana, a ograničavaju rad ugosititeljskim i drugim objektima.

8.40 - Portugal proglasio izvanredno stanje

Portugalski predsjednik Marcelo Rebelo de Sousa proglasio je izvanredno stanje, prvi put otkako je njegova zemlja postala demokracija 1974. godine i te mjere protiv epidemije koronavirusa na snazi su od ponoći sa srijede na četvrtak.

Dvotjedno izvanredno stanje, koje je predsjednik proglasio u srijedu, a odobrio parlament, odgovor su na "neviđeni izazov" za portugalsko društvo, zdravstveni sustav i gospodarstvo, rekao je de Sousa.

Suzbijanje pandemije nazvao je "Herkulovskom zadaćom" i "stvarnim ratom" koji će biti "dug, težak i nezahvalan".

Zakonom izglasanim jednoglasno putem video konferencije ograničavaju se prava građana, medija, poslovnog sektora i organizacija.

U srijedu je Portugal potvrdio 642 slučaja zaraze i dvije smrti, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

8.10 - U Kini potvrdili da nema širenja zaraze

Zemlja iz koje je krenuo korona virus, prvi puta, od početka pandemije ne bilježi širenje među ljudima unutar zemlje. Nova 34 slučaja unesena su iz stranih država. Ovo je ključni trenutak u borbi protiv korona virusa, piše CNN.

Kineski grad nulte točke širenja pandemije morat će biti 14 dana bez novooboljelih kako bi se prekinula ograničenja putovanja, izjavio je za strane medije kineski znanstvenik.

7.15 Na snazi odluka kojom se ograničava prelazak preko granica

Radi zaštite od koronavirusa, od ponoći je na snazi odluka kojom se privremeno zabranjuje, odnosno ograničava prelazak osoba preko svih graničnih prijelaza, upozoravaju u četvrtak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Hrvatski državljani mogu se vratiti u Hrvatsku i otići u zemlje u kojima rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (14 dnevna samoizolacija). Povratak u matične države omogućuje se građanima država članica Europske unije, odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom području, te državljanima trećih zemalja sa dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka ili nacionalne dugoročne vize.

Izuzeci od te Odluke su zdravstveni djelatnici, zdravstveni istraživači i suradnici stručnjaci za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranični radnici, prijevoznici robe i drugo prometno osoblje u mjerama u kojima je to potrebno, diplomati, policijski službenici u obavljaju svojih poslova, službe i timovi Civilne zaštite, osoblje međunarodnih organizacija i međunarodno vojno osoblje te putnici u tranzitu. Na sve izuzetke primjenjuju se upute i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Zbog koronavirusa zatvoreni su granični prijelazi sa Mađarskom, Srbijom i Crnom Gorom. Ulazak je dozvoljen samo njihovim državljanima i vozačima teretnih vozila.

Iz HAK-a poručuju da se savjeti o putovanjima u susjedne države, osobito u Italiju, mogu pronaći na stranicama Ravnateljstva civilne zaštite (https://vlada.gov.hr/koronavirus) i Stanja u prometu HAK-a (www.hak.hr).

Na njima će biti objavljene sve trenutne informacije vezane uz epidemiju koronavirusa kao i informacije vezane uz odvijanje prometa.

HAK savjetuje vozačima da pokušaju odgoditi svoja putovanja na rizična područja.

Za sve upite vezane uz Sloveniju, više informacija mogu se pronaći na stranicama slovenskog Informativnog centra – www.promet.si.

7.00 Koronavirus stvorio novi zrakoplovni rekord

Zrakoplovna industrija snažno je pogođena pandemijom koronavirusa, a putnici širom svijeta suočeni su s otkazanim letovima i zabranama ulazaka u razne države dok se pokušavaju domoći svojih domova.

No jedna je neočekivana 'nuspojava' pandemije postavljanje novog svjetskog zrakoplovnog rekorda.

Francuska zrakoplovna tvrtka Air Tahiti Nui 14. je ožujka obavila najdulji putnički let preletjevši 15.715 kilometara preko svijeta od Papeetea na Tahitiju u Francuskoj Polineziji do pariške zračne luke Charles de Gaulle, prenio je CNN.

Taj je rekord izravna posljedica američkih restrikcija uvedenih zbog zaraze koronavirusom.

Ta linija obično ima 'međustanicu' u zračnoj luci u Los Angelesu, a u takvim slučajevima svi putnici moraju proći američku graničnu kontrolu prije nego što nastave sa sljedećim dijelom leta.

Uz nova američka ograničenja to više nije bilo izvedivo pa je let TN064 naprosto produžio dalje.

Zrakoplov je poletio u 3 sata ujutro po lokalnom vremenu u Papeeteu, a u Pariz je sletio u 6,30 sati 15. ožujka.

Let je trajao nešto manje od 16 sati i postao je najdulji komercijalni let u smislu prijeđene udaljenosti. Let je prestigao onaj Singapore Airlinesa koji na relaciji Singapur-Newark preleti 15.343 kilometara.

Air Tahiti Nui je objavio kako je na toj liniji bio angažiran pojačani tim od četiri pilota koji su upravljali Boeingom 787-9 Dreamlinerom. Zrakoplov nije bio pun pa je zato mogao preletjeti čitavu udaljenost bez nadopune goriva.

Tvrtka je priopćila da takav let u 'komadu' neće postati praksa jer linija umjesto u Los Angeles od sada ima međustanicu Pointeu a Pitreu na Gvadalupi.

6.00 Kinesko istraživanje: Lijekovi protiv HIV-a ne djeluju kod teškog oblika Covida-19

Tableta koja sadrži dva lijeka protiv HIV-a, koja je spominjana kao mogući lijek za novi koronavirus, nije učinkovita, prema studiji objavljenoj u srijedu u časopisu New England Journal of Medicine.

Ispitivanje provedeno nad kineskim bolesnicima s teškim oblikom bolesti Covid-19 utvrdilo je da 99 pacijenata koji su primili lijek Kaletra proizvođača AbbVie Inc - kombinaciju lopinavira i ritonavira, nije prošlo ništa bolje od 100 bolesnika na standardnoj zdravstvenoj njezi.

Kod ljudi koji su primili taj lijek uočena su mala poboljšanja u razdoblju od 28 dana u kliničkom oporavku i mortalitetu, no razlike nisu bile statistički značajne.

Kod bolesnika na toj kombinaciji lijekova kliničko se poboljšanje pokazalo nakon prosječno 15 dana u usporedbi s prosječnim poboljšanjem nakon 16 dana kod onih na standardnoj bolničkoj terapiji, što je razlika koju su znanstvenici opisali kao "značajna no skromna".

Rezultati su objavljeni online na internetskoj stranici časopisa New England Journal of Medicine.

Kombinacija lopinavir-ritonavir izazvala je više nuspojava pa je u 13,8 posto bolesnika to liječenje obustavljeno.

U ispitivanju nije korištena skupina bolesnika na placebu što je zlatni standard u procjeni učinkovitosti nekog liječenja.

Svi su bolesnici imali upalu pluća i liječeni su u bolnici Jin Yin-Tan u Wuhanu, gradu u kojemu je pandemija izbila.

Liječenje kombinacijom lijekova protiv HIV-a "nije bilo povezano s kliničkim poboljšanjima ili mortalitetom kod teško oboljelih od Covida-19 drukčijim od standardne njege same za sebe", zaključio je tim predvođen dr. Bin Caoom iz Nacionalnog centra za klinička ispitivanja respiratornih bolesti.

Test je bio "herojski napor", kazali su dr. Lindsey Baden i dr. Eric J. Rubin, urednici časopisa New England Journal of Medicine u uvodniku lista. "Nažalost, rezultati ispitivanja razočaravajući su".

Liječenje nije imalo "nikakav vidljiv učinak" na umnožavanje virusa, a to je kako bi ta terapija trebala djelovati, zaključili su.

Kombinacija lijekova protiv HIV-a, virusa ljudske imunodeficijencije koji izaziva bolest AIDS, koristila se u mnogih zemljama u nadi da će biti učinkovita.

2.00 Liječnici KBC-a Zagreb: Nismo prekršili preporuke nadležnih tijela

Četvero liječnika iz KBC-a Zagreb, koji su proteklih dana prozivani zbog skijanja Austriji u vrijeme krize oko koronavirusa, očitovali su se u srijedu Ministarstvu zdravstva, Stožeru civilne zaštite i ravnatelju KBC-a ustvrdivši da nisu prekršili preporuke nadležnih tijela.

Liječnici odbacuju optužbe da su svoje putovanje zatajili te ističu da od dvoje pozitivnih liječnika s Klinike za bolesti srca i krvnih žila jedan nije ni bio na tom putovanju, dok druga liječnica nakon putovanja nije dolazila u bolnicu jer je bila na godišnjem odmoru.

Preostalih dvoje koji su bili na putovanju u Austriji su negativni pa nisu predstavljali ugrozu za bolesnike i osoblje KBC-a. Ističu i da su svi u međuvremenu testirani djelatnici i bolesnici Klinike za bolesti srca i krvnih žila bili negativni na COVID-19.

Liječnici upozoravaju da u Koruškoj u Austriji nisu boravili od 13. do 15. ožujka, kako se percipira u javnosti, nego od 6. do 8. ožujka, kada nije bilo zabrane putovanja u druge zemlje, a jedina europska zemlja visokog rizika bila je Italija.

Odmah po povratku u Hrvatsku konzultirali su se s infektolozima te im je potvrđeno da nisu bili na rizičnom području.

Ravnatelj tek u petak, 6. ožujka, preporučio otkazivanje putovanja

Tvrde da je ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić, koji ih sada optužuje za neodgovornost, tek u petak 6. ožujka u 14.44 sati uputio preporuku liječnicima s KBC-a da otkažu edukaciju i sudjelovanja na stručnim skupovima, te da tada nije bilo preporuke o prijavi ili zabrani putovanja.

Stožer civilne zaštite je 12. ožujka donio odluku o obaveznoj samoizolaciji putnika iz Austrije. Dvoje liječnika, koji su zaposlenici Medicinskog fakuteta, u skladu s preporukama te ustanove odlaze u samoizolaciju dok je treća liječnica s Klinike za bolesti srca i krvnih žila dobila odgovor u KBC-u da nema službene odluke njenog poslodavca kojom se nalaže samoizolacija. Na kraju je i ona postupila po preporuci fakulteta.

U međuvremenu četvrti liječnik, koji nije bio u Austriji s troje inkriminiranih, niti je od 13. veljače uopće bio u inozemstvu, 10. ožujka razvija simptome prehlade, a dan kasnije ima i povišenu tjelesnu temperaturu. O tome izvještava epidemiologa i 11. ožujka odlazi na kućno liječenje. On je testiran na vlastito inzistiranje tek 14. ožujka, a test je bio pozitivan na koronavirus.

Od troje liječnika koji su bili u Austriji, pozitivna je jedino liječnica koja se 10. ožujka navečer sastala privatno s liječnikom koji nije putovao s njima u Austriju i koji je kasnije, pokazalo se, pozitivan na virus, navodi se u očitovanju.

Liječnici tvrde da su stoga optužbe na njihov račun potpuno netočne i nanose štetu KBC-u Zagreb i čitavoj ljiečničkoj profesiji u ovom kriznom vremenu, te unose nepovjerenje i neopravdani gnjev građana prema liječnicima koji su spremni izložiti vlastito zdravlje radi skrbi za bolesnike zahvaćene pandemijom.

Ministar zdravstva Vili Beroš najavio je sankcije za liječnike iz KBC-a Zagreb jer navodno nisu slušali preporuke bolničke uprave da ne odlaze u inozemstvo. "Snosit će zakonsku odgovornost i vjerojatno će biti sankcionirani unutar strukovnih organizacija", kazao je.