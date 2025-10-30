Obavijesti

OGRANIČENJE BROJA ISPRIČNICA

Liječnici obiteljske medicine o prijedlogu: 'Neka ministar Fuchs istraži zašto učenici izostaju'

Piše Hina,
Zagreb: Okrugli stol Koordinacije hrvatske obiteljske medicine | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine kažu da je taj prijedlog "povratak na staro stanje" koje se, kako ocjenjuju, u praksi pokazalo lošim

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) priopćila je u četvrtak da se 'najoštrije suprotstavlja' najavi ministra Radovana Fuchsa o ograničavanju broja roditeljskih ispričnica i mogućnosti da roditelji sami opravdaju izostanak djeteta iz škole do tri dana, i to smatraju lošim. Prema izmjenama pravilnika o pedagoškim mjerama, rekao je jučer ministar znanosti, obrazovanja i mladih Fuchs,  roditelji će moći opravdati izostanak djeteta iz škole dva puta po tri dana u jednom polugodištu. Do sada roditelji su mogli opravdavati izostanke do tri dana neograničeno puta godišnje, a sada bi se ograničenje uvelo zbog brojnih zloupotreba dosadašnje mogućnosti opravdavanja izostanaka, objasnio je resorni ministar.

Iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine kažu da je taj prijedlog "povratak na staro stanje" koje se, kako ocjenjuju, u praksi pokazalo lošim.

"Hrvatska obiteljska medicina suočava se s problemom deficita liječnika, a novo administrativno opterećenje pisanja ispričnica za blaga stanja, koja prolaze sama od sebe i koja roditelj može sam opravdati, dodatno bi opteretilo liječnike", kažu iz KoHOM-a.

Smatraju kako se prijedlogom ministra otvara mogućnost da će roditelji dovoditi djecu u ordinacije bez medicinskog opravdanja, što će liječnicima obiteljske medicine posljedično dovesti do dodatnog priljeva pacijenata u ionako prenatrpane čekaonice i duljeg čekanja svih pacijenata na pregled.

Ocjenjuju kako postoji rizik da će se djeca u "prenatrpanim čekaonicama dodatno zaraziti kakvim virusom', zbog čega će 'njihov izostanak iz škole biti puno dulji'.

Kažu i kako liječnici 'neće pristati na to da se problem izostanka iz škole, nezadovoljstvo učenika nastavom i želja roditelja da njihovo dijete nema neopravdanih izostanaka, prelama preko obiteljske medicine'.

Koordinacija hrvatske obiteljske medicine navodi da je "sustav obiteljske medicine ionako potpuno devastiran te kadrovski i materijalno deficitaran" i da "nova administrativna opterećenja" neće pridonijeti da se situacija popravi.

"Umjesto toga, savjetujemo ministru Fuchsu da krene od uzroka i da se zapita zbog čega djeca u tako velikom broju izostaju iz škole? Neka preispita jesu li škole u posljednjih godina potpuno izgubile svoju odgojnu funkciju? Jer, problem izbjegavanja nastave ili ispita neće nestati izdavanjem liječničke ispričnice i baš zato se mora rješavati tamo gdje je i nastao – u školi", dodali su iz KoHOM-a.

