Ministar Fuchs: Ograničava se broj roditeljskih ispričnica

Najavio je to ministar Radovan Fuchs u srijedu u emisiji "A sada Vlada". Ograničenje se, objasnio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih, uvodi zbog brojnih zloupotreba dosadašnje mogućnosti opravdavanja izostanaka. Idemo u smjeru ograničavanja te mogućnosti, najvjerojatnije na dva puta po tri dana u jednom polugodištu, rekao je Fuchs. Roditelji su do sada mogli opravdavati izostanke do tri dana neograničeno puta godišnje. Svjestan je, kaže, da će liječnici obiteljske medicine time imati više posla, ali smatra da će se time smanjiti zloupotrebe i povećati odgovornost roditelja.

Izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera uskoro će biti upućene u javno savjetovanje, najavio je ministar.

Njima će se također učenicima osnovnih škola zabraniti korištenje mobitela tijekom cijelog boravka u školi. Fuchs je podsjetio da je korištenje mobitela tijekom nastave već zabranjeno, a ovim izmjenama zabrana će se proširiti i na vrijeme odmora, odnosno na cijeli boravak učenika u školi.

Takvo ponašanje moći će se sankcionirati kao i druge pedagoške povrede od blažih kazni do ukora, a u krajnjem slučaju i premještajem učenika u drugu školu.

Na upozorenja psihologa da zabrana sama po sebi nije rješenje, ministar Fuchs odgovara kako djeci treba ponuditi druge oblike aktivnosti. "U prvom redu su one koje se bave sportom, kulturnim aktivnostima, poticanjem čitanja, druženjem i razgovorom s vršnjacima”, rekao je.

Naglasio je da je upravo u sklopu projekta cjelodnevne škole osmišljena lepeza aktivnosti poput informatike, robotike i raznih radionica kojima se djecu nastoji aktivno uključiti i potaknuti na stjecanje novih znanja.

Ministar Fuchs ističe da se ništa neće postići bez interakcije roditelja.

Rekao je i da imaju pripremljen draft zakona kojim bi se mogla potpuno zabraniti upotreba mobitela, tableta i pametnih satova djeci do određene dobi, po uzoru na zabranu konzumacije alkohola i cigareta.

"To zahtjeva jednu širu društvenu raspravu. Ako se svi skupa dogovorimo, to bi bio put kojim bi se moglo kompletno zabraniti korištenje mobitela, ne samo u školi nego i u obitelji", rekao je ministar.

Svaki oblik nasilja mora se osuditi

Komentirajući nedavni slučaj brutalnog vršnjačkog nasilja u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi, Fuchs je poručio da se svaki oblik nasilja mora osuditi.

"Škola je djelovala odmah po protokolima, obavijestila je i Ministarstvo, a psiholog je odmah razgovarao s djecom", istaknuo je.

"Vršnjačkog nasilja bilo je uvijek, ali danas su oblici brutalniji, dijelom i zbog utjecaja društvenih mreža", rekao je Fuchs, dodavši da Hrvatska prema istraživanjima OECD-a i UNICEF-a spada među prvih deset zemalja po pitanju dobrobiti djece.

Osvrnuo se i na rasprave o uvođenju dodatnog zdravstvenog odgoja u zagrebačkim školama. "Radi se o nečemu što je izvannastavna aktivnost, izvan službenog nastavnog plana i programa", kazao je Fuchs.

"Spolni odgoj i danas se izvodi u našim školama, u okviru predmeta prirode i biologije. Govori se o spolnosti, reproduktivnom zdravlju i spolnim bolestima", pojasnio je.

Dodao je da još nitko nije vidio program o kojem se raspravlja, pa ga ne može komentirati dok ne vidi konkretan sadržaj.