Predsjednik ka\u017ee da ne \u017eeli da na sastanak Nacionalnog vije\u0107a dolaze ministre koji nisu \u010dlanove Vije\u0107a za nacionalnu sigurnost.

\"To je nebitna tema, zadnji put smo to vije\u0107e imali u jeku Covida, a tada je od ministara koji tamo ne bi trebao biti bio ministar zdravstva. To su trivijalni komentari nakon \u0161to ih sve prihvati na sastanak.

Kada \u0107e biti sastanak? Nisam gledao Milanovi\u0107ev intervju, ali vidim banalizaciju jednostavnih tema. Poziv za sastanak koji ide ministrima koji su po zakonu pozvani potpisuju predsjednik dr\u017eave i vlade. Da bi do\u0161lo do potpisivanja potrebno je da oni koji to potpisuju i njihovi uredi dogovore vrijeme, lokaciju, teme sastanka... Za to postoje predstojnici ureda. Za to ne treba u intervjuu vrije\u0111ati te ljude.

Ja po\u0161tujem ljude koji rade u kotlovnicama, po\u0161teno, ali koga on diskvalificira, svog ili mog predstojnika ureda? Hajdemo vidjeti tko normalno sura\u0111uje, a tko ne. Ne vidim potrebu da razgovaram s njim telefonom. Tamo gdje je potrebno...

Gra\u0111ani su nas birali da provodimo programe, a ne da se vrije\u0111amo\", rekao je Plenkovi\u0107.

Odluka sto\u017eera koja redefinira okupljanje za vrijeme blagdana

Premijer je rekao kako nije imao kontakt s Bo\u017einovi\u0107em, te da \u0107e pogledati o kakvoj je odluci rije\u010d.

\u0160to se ti\u010de cjepiva protiv koronavirusa, rekao je kako \u0107e ono cjepivo koje je akreditirano hrvatski gra\u0111ani dobiti nakon \u0161to do\u0111e u EU.

\u0160to se ti\u010de kolone sje\u0107anja u Vukovaru, kazao je idu\u0107e:

\"Sutra je sastanak Vije\u0107a za domovinski pijetet, pa \u0107emo tamo raspraviti. Bit \u0107e organizirano dostojanstveno, zahvaljuju\u0107i ovoj vladi je dan obilje\u017eavanja pada Vukovara neradan\", rekao je premijer, ne odgovaraju\u0107i precizno na pitanje kako \u0107e se i dopustiti masovni odlazak ljudi u Vukovar i provoditi epidemiolo\u0161ke mjere.