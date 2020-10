Liječnici: "Pacijenti nam prijete jer nema dovoljno cjepiva"

Cijepljenje je tek krenulo,a doze za gripu su već potrošene. Barem ono što je dosad stiglo. Očekuje se da će doći još doza, ali prvo se cijepe rizične skupine

<p>U ordinaciju mi je došlo trideset doza cjepiva. I kako ja da sad odaberem kome ću dati te doze? Kako da odlučim? Doslovno su me prisilili da napravim Sofijin izbor, kaže nam splitska liječnica, dr. Vikica Krolo, koja je ujedno i predsjednica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KOHOM).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI Neviđena navala na cjepivo protiv gripe</strong></p><p>Spominjući Sofijin izbor, aludirala je na poznati film u kojem Meryl Streep glumi Poljakinju u koncentracijskom logoru. Nacistički oficir joj kao katolkinji daje izbor da jedno od svoje dvoje djece može ostaviti na životu, dok drugo mora u smrt. Dakle, izbor koji je nemogući. Ovakva situacija kakvu doživljava dr. Krolo identična je od ponedjeljka, kad je službeno počelo cijepljenje protiv gripe.</p><p>No cjepiva nema dovoljno, a interes je golem, veći nego ikad. Zbog toga, potvrđuje nam dr. Krolo, od svojih kolega dobiva informacije da im pacijenti prijete, psuju ih, vrijeđaju...</p><p>- Nije mi svejedno i ovo je vrlo neugodna situacija. Imam ukupno dvije tisuće pacijenata, prošle godine sam ih procijepila stotinu i pedeset, a sad imam trideset doza. Znam da je obećano da će cjepivo stizati u tri navrata, ali ne vjerujem da ću dobiti čak ni onu količinu koju sam imala prošle godine, kad je interes bio neusporedivo manji - kaže dr. Krolo.</p><p>Prijetnje je dobila i obiteljska liječnica iz Kutine, dr. Tanja Pekez. Ona kaže da ludilo traje već dva tjedna, otkad je krenula najava za cijepljenje, a najagresivniji su oni pacijenti koji se prethodnih godina uopće nisu cijepili.</p><p>Dr. Pekez naručila je 250 doza, za sada ih je dobila 120, a kad će dobiti ostatak i hoće li on doseći naručeni broj, u ovom trenutku ne zna. No nada se da će dobiti više od naručenog.</p><p>- Telefoni neprestano zvone i ne možemo obavljati redovan rad jer svakome ponaosob moramo objašnjavati da cjepiva stižu u tri navrata. Ljudi moraju biti strpljivi i shvatiti da cjepiva dajemo prema medicinskim prioritetima. Dakle, najprije transplantirani pacijenti, oni na dijalizi, na imunoterapiji, pa prema težini dijagnoza... - kaže nam dr. Pekez ističući da joj je iznimno žao što HZJZ nije pravodobno s obiteljskim liječnicima iskomunicirao potrebnu količinu cjepiva, nego ih se doslovno dovelo pred gotov čin. </p><p>Zagrebačka obiteljska liječnica, dr. Vesna Potočki Rukavina, tek u utorak ujutro može po svoje doze cjepiva i dobit će za sada 40 posto od naručenog. Među pacijentima, tumači, ima i onih koji bi bez obzira na to što imaju pravo na besplatno cijepljenje otišli u ljekarnu i kupili cjepivo, no to nije izvedivo jer ga ni u ljekarnama više nema.</p><p>- Znamo da stariji od 65 godina imaju pravo na besplatno cjepivo, ali ako se nisu cijepili prethodnih godina i ako su zdravi, bilo bi fer da malo pričekaju i prednost daju teško bolesnima - kaže dr. Potočki Rukavina.</p><p>Brojni pacijenti jučer su “okupirali” zagrebačke domove zdravlja. Svi su došli provjeriti ima li još koja doza cjepiva protiv gripe.</p><p>- Čim sam čuo da počinje cijepljenje, odmah sam otišao do ambulante. No piše na vratima da nema više cjepiva. Zvao sam liječnicu. Ne zna ni ona kad će doći još - rekao nam je Marinko iz zagrebačkog naselja Vrbani. </p><p>Zagužvalo se i kraj Doma zdravlja Zagreb - Istok. Mnogi su bili nezadovoljni manjkom cjepiva. Prethodnih godina cjepivo protiv gripe naručivalo se u optimalnim količinama, tako da se procjena za nadolazeću sezonu radila prema broju cijepljenih od prethodne sezone. Primjerice, u 2014. godini cijepilo se 255.000 ljudi. Stoga je za 2015. naručeno 260.000 doza, što je bilo dovoljno i optimalno. Ipak, pamte se i krive procjene, ali ne u slučaju sezonske, nego svinjske gripe H1N1. </p><p>Ta je bolest harala 2009. Kad se pojavilo cjepivo, mnogi su liječnici i znanstvenici upozoravali da se nije preporučljivo cijepiti s obzirom na to da cjepivo nije dovoljno testirano. Unatoč tome, Hrvatska je naručila goleme količine doza cjepiva protiv svinjske gripe, koje je na kraju, zbog malog interesa građana, završilo na spaljivanju u Austriji. Tako je u dim otišlo oko 15 milijuna kuna, govorile su tadašnje procjene.</p>