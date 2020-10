Trumpovo disanje nakon povratka iz bolnice komentirali su lije\u010dnici i profesori medicine, ne samo de\u017eurni teoreti\u010dari zavjera.

<p>Snimke koje su emitirane iz Bijele kuće nakon što se američki predsjednik vratio iz bolnice Walter Reed - izazvale su niz komentara po društvenim mrežama o ozbiljnosti Trumpovog zdravstvenog stanja, pogotovo nakon što se saznalo da je Covid pozitivan.</p><p>Trump je prošlog petka dobio pozitivan test na koronu, završio je u poznatoj bolnici u Washingtonu, gdje je boravio tri dana. Tamo je primio tri različite terapije (eksperimentalni koktel protutijela, Remdesivir i deksametazon) i nakon tri dana se vratio u Bijelu kuću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Trump otežano diše nakon dolaska iz bolnice:</strong></p><p>Nakon što ga je helikopter Marine One prebacio do tratine uz Bijelu kuću, Trump se popeo uz stepenice, skinuo masku i pozirao fotoreporterima.</p><p>Na snimkama i laik može vidjeti da Trump otežano diše, a bilo je onih koji su tvrdili da američki predsjednik vidljivo trpi bol. On i tako spada u visokorizičnu skupinu ljudi (ima 74 godine i pretio je), a otežano disanje jedan je od simptoma korone. </p><p>Ne bi ljudi toliko komentirali njegov povratak da još jednom nije, čim se vratio, objavio video i pokušao uvjeriti naciju da se osjeća bolje nego prije 20 godina i da ne dopuste virusu da kontrolira njihov život.</p><p>Trumpovo disanje nakon povratka iz bolnice komentirali su liječnici i profesori medicine, ne samo dežurni teoretičari zavjera.</p><h2>Liječnici u Trumpovu disanju: Njegova 'energija' nije stvarna</h2><p>- Predsjednik je hodao kao da pati od otežanog disanja. Napravio je oko 60 koraka (dvaput je zastao) i popeo se uz 30-ak stepenica. Kolika je bila njegova zasićenost kisikom prije napuštanja bolnice Walter Reid? Njegova 'energija' nije stvarna, vjerojatno se radi o nuspojavi steroida (deksametazona, op. a.). Puno je drugih problema - napisao je dr. Talmadge King Jr., dekan na USCF-u, jednom od najprestižnijih američkih sveučilišta na polju medicine. King je, inače, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za bolesti pluća. </p><p>Njegovu procjenu podržao je i njegov kolega s fakulteta, prof. dr. Bob Wachter.</p><p>- Ako je ikad bilo ikakve sumnje u vezi stanja pluća, ova slika govori više od 1000 riječi. Ovako izgledaju pacijenti kad značajan dio njihovih pluća ne može izmjenjivati kisik i ugljični dioksid. Istinski zastrašujuć osjećaj - poručio je Wachter.</p><p>Da je Trump u trenutku povratka u Bijelu kuću zaista imao problema s disanjem, potvrdila je i dr. Lucy Kalanithi, izvanredna profesorica kliničke medicine na prestižnom američkom sveučilištu Stanford.</p><p>- Kao liječnica, osjećam intenzivnu empatiju dok gledam ovo. Ovaj pacijent nije dobro - napisala je dr. Kalanithi.</p>