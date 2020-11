Liječnici traže uvođenje strožih mjera, HDZ-ovi liječnici poručuju kako su ove sad adekvatne

HDZ-ovci zastupnici sazvali su u srijedu konferenciju kako bi uvjerili novinare i javnost da nema kolapsa zdravstvenog sustava. U isto vrijeme udruge liječnika poslale su dopis s upozorenjem da do njega dolazi

<p>HDZ-ovi zastupnici koji dolaze iz zdravstvenog resora, <strong>Željko Reiner, Ivan Ćelić i Maja Grba Bujević</strong>, inače i bivša članica Stožera, u Saboru su sazvali konferenciju na kojoj su uvjeravali kako zdravstveni sustav nije pred kolapsom. Sve one koji tako govore, Reiner je nazvao jadnima. Uvjeravali su i kako postoji precizan plan mjera koje će se aktivirati ovisno o epidemiološkoj situaciji, načini hospitalizacije oboljelih te da je na vrijeme sve bilo spremno za ovaj drugi val.</p><p>- Zdravstvo se zadnje vrijeme pokušava politizirati na loš način, a neki pokušavaju u ovoj vrlo ozbiljnoj situaciji ušićariti neke bijedne poene. Hrvatska ima odličan zdravstveni sustav i liječnike i medicinske sestre. Naravno da se možemo nabacivati riječima, kvalifikacijama i tvrdnjama koje nisu ničime potkrijepljene, ali ja držim da su podaci ono što jedino vrijedi - poručio je Renier dodavši kako se podaci lako mogu naći na Googleu. </p><p>- U tim podacima važna su dva pokazatelja, a to su smrtnost na milijun stanovnika i broj oboljelih. Hrvatska, u odnosu na Belgiju, ima upola manje smrti od Covida, a tri pute manje oboljelih. Kad se usporedimo s bogatom Švedskom, vidimo da je tamo gotovo četiri puta više smrti na milijuna stanovnika, Češkom, gdje je više od dva puta više smrti, kao i oboljelih. To su objektivni, usporedivi podaci. Oni koji kažu da zdravstveni sustav ne valja, da se nismo pripremili i da nismo danas spremni, naprosto govore neistine i pokušavaju izazvati strah, nepovjerenje - poručio je dodavši kako su u pravilu to oni isti ljudi koji su prije pola godine govorili da je Covid isto što i gripa i da uopće ne postoji. </p><p>- Ti isti sada govore sve negativno i katastrofalno. Moramo vjerovati zdravstvenom sustavu jer je on odličan u usporedbi s mnogim daleko bogatijim zemljama i on funkcionira. Ove brojke jasno pokazuju da funkcionira. A oni koji iz ovog žele iz tog izvući politički profit su jadni jer je jadno da na bolesti i smrti pokušavaju postići neke političke poene - poručio je. </p><p>Govoriti o tome da se pandemijom upravlja stihijski, dodala je Grba Bujević, potpuno je neutemeljeno.</p><p>- Od početka je jasno i transparentno ukazano na sve scenarije. Stalno smo komunicirali da postoji scenarij A, B i C. On je rezultat rada ekspertne radne skupine Ministarstva zdravstva, u kojem se nalazi niz stručnjaka. Kazati da se upravlja stihijski, a ne znati pri tom da mi jako dobro znamo u zdravstvenom sustavu kolike imamo ljudske kapacitete i opreme. Ministarstvo zdravstva svaki dan šalje naputke koja oprema gdje treba biti dostavljena, kao i djelatnici. Stoga smatram neutemeljenim pričati nešto o čemu nemaš pojma, to nije korektno, unosi se nemir među ljude - istaknula je Grba Bujević dodavši kako već danima čita u novinama da je sustav pred kolapsom. </p><p>I ona to oštro demantira. </p><p>- Sustav nije pred kolapsom. U njemu rade snažno motivirani ljudi i ima dovoljno opreme da se pomogne spasiti ljudske živote - poručila je.</p><p>Ćelić također poručuje kako je previše politikantstva zadnjih dana oko teme korona virusa. Dodao je i kako je klinika za psihijatriju Vrapče pripremila program prevencije burnout sindroma za medicinsko osoblje. </p><p>- Stožer vrlo profesionalno upravlja ovom situacijom u koordinaciji s Vladom. No, moramo pozivati građane na osobnu odgovornost jer je ona ključ uspjeha u smanjenju broja novozaraženih, a ne nikakvo politikantstvo, senzacionalizam. Problemi postoje, tu su da se rješavaju, ali nema nikakve potrebe za dramatizaciju i da se govori da se sustav urušava - poručio je. </p><p>No, da se sustav urušava upozoravaju i sami liječnici. Pa su ovaj trojac novinari uputili na priopćenje liječničkih udruga koje zahtijevaju od Vlade uvođenje strožih mjera jer će u protivnom, kako upozoravaju, sustav slomiti. Bez konkretnog odgovora na taj zahtjev, svi troje su se pravdali da nisu upoznati s tim priopćenjem. Novinari su im pročitali ključne točke, no i dalje je izostao odgovor što oni misle o tome i podržavaju li kao liječnici taj stav.</p><p>- Mi se sa izazovnim situacijama u medicini susrećemo svakog dana, sada je to, naravno, pojačano. Činjenica je da se s ovakvim izazovom nismo susreli od Španjolske gripe od 1919. godine - govorio je Reiner ponavljajući kako su vremena izazovna i da se nitko prije nije susreo s ovakvom pandemijom.</p><p>Ponavljao je i kako smo u prvom valu bili najbolji i najpripremljeniji u borbi protiv korona virusa. </p><p>- Bogati sjever Italije suočavao se s težom situacijom od nas i nisu imali dovoljno respiratora zbog čega su se suočavali s ozbiljnim etičkim dilemama - pokušao je opravdati Reiner uspoređujući nas s bogatim sjeverom Italije, koja se s tim problemom suočila na početku pandemije, kad se o bolesti ništa nije znalo i kad je Talijane val među prvima zahvatio pa se ni nisu imali kako pripremiti niti učiti od drugih. </p><p>- Mi nemamo takvih problema - naglasio je pobjedonosno dodavši kako danas imamo na respiratorima 118 bolesnika od Covida, a imamo ih više od 800 u zemlji.</p><p>- Oni su raspoređeni po bolnicama jer još uvijek ima bolesnika koji boluju od drugih bolesti. I oni će u nekom vremenu biti skinuti pa će se ti respiratori raspodijeliti tamo gdje treba - istaknuo je.</p><p>Novinari su ponovno pročitali dopis šest udruga, a Reiner je poručio kako Vlada konstantno donosi mjere. </p><p>- Postoji vrlo jasan plan i program mjera ovisno o situaciji kako će epidemija napredovati - rekao je. </p><p>I dok liječničke udruge upozoravaju da pod hitno treba uvesti još strože mjere, liječnik i zastupnik Reiner poručuje kako su mjere koje se donose adekvatne.</p><p>- Mjere su se mijenjale, bile su i puno strože, pa su se smanjivale, pa su gotove i nestale, nažalost, kao što se i predviđalo došao je i drugi val, a mi smo pripremili mjere za razne stupnjeve - poručio je.</p><h2>Renier pita: 'Što to točno ne funkcionira?'</h2><p>Novinari su ga upitali zašto onda liječnici traže odmah te mjere, ako on tvrdi da je sve u redu i da sve funkcionira. Reiner uzvraća protupitanjem. </p><p>- Možete li mi, molim vas, reći što to konkretno ne funkcionira, tko da je trebao doći na respirator nije došao na respirator, tko nije završio u bolnici, a da je trebao - pita se Reiner. </p><p>Što se tiče prosvjeda djelatnika u KB Dubrava, koji su već dva puta izašli ispred bolnice izraziti nezadovoljstvo, Reiner poručuje kako je ministar zdravstva <strong>Vili Beroš </strong>razgovarao s ljudima iz te bolnice. </p><p>- Zašto su oni izašli van, to je uloga vas da pitate - poručio je novinarima pa podsjetio da je ministar smijenio Upravno vijeće bolnice. </p><p>- Tako da nije baš da se ništa ne radi - dodao je.</p><p>Sve reakcije koje dolaze od liječnika, medicinskih sestara, strukovnih udruga, Ćelić vidi kao njihovo viđenje stanja situacije.</p><p>- Zato pozivamo javnost da se pridržava epidemioloških mjera, to je ključ svega. Naravno da postoje djelatnici koji nisu zadovoljni što se KB Dubrava postaje Covid bolnica. Pa nijedna bolnica to ne bi htjela, ali situacija je takva kakva je - rekao je pa se obrušio na medije prozvavši njih da unose nemir.</p><p>- Ako vi mediji govorite da je stihija i da ništa ne valja, onda se stvara osjećaj nemira - rekao je dodavši kako ne vidi razloga da bi premijer i ministar osobno trebali otići u KB Dubrava i vidjeti u ovoj krizi u čemu je problem.</p><p>- Kakva je to kriza? Ja ne vidim nikakvu krizu. Je li netko vraćen od pacijenata kojem je potrebna zaštita kući? Nema krize - poručio je. </p><p>Na opasku novinara kako premijer poručuje konstantno da se nalazimo u najvećem izazovu od Domovinskog rata, Ćelić mijenja ploču.</p><p>- A tko to negira? Ja ne negiram. Ja sam rekao da je situacija ozbiljna i da pozivam građane da se pridržavaju mjera - poručio je.</p><p>Na ponovno pitanje oko priopćenja udruga liječnika i Grba Bujević je uporno ponavlja kako ga nije vidjela.</p><p>- Ali mogu reći da su članovi ekspertne skupine i predsjednik liječničke komore i primarne zdravstvene zaštite, oni na svim tim sastancima jasno diskutiraju i sve se donese konsenzusom - rekla je ponovivši kako ne može komentirati nešto što nije pročitala. </p><p>Ako nije to pročitala, vjerojatno jest pismo dr. <strong>Ivice Grgurevića </strong>iz KB Dubrava, koje je uputio ministru Berošu prije nekoliko dana, kao i transkript sa sastanka djelatnika s novim predsjednikom Upravnog vijeća <strong>Silvijom Bašićem</strong> iz kojih se vide upozorenja liječnika da je sustav pred slomom i da je zakašnjela reakcija što se tiče dovođenja novih ljudi i respiratora. Ne tvrde to mediji. Upitali smo je kako to komentira i da li onda i ti ljudi ne govore istinu. </p><p>- Ja to nisam rekla niti bih rekla. Kao što je poznato, tamo postoji dio koji je pretvoren u Covid centar već prije, a ostao je dio koji je do sada radio hladni pogon. Oni ljudi koji rade u Covid centru dobivaju pomoć i u ljudstvu i opremi. Za taj C objekt djelatnici smatraju da se ne treba pretvoriti u Covid bolnicu, ali jako je teško uvažiti sva mišljenja, koliko god se trudili. I zato je ekspertna skupina donijela preporuku još u prvom valu da će za Zagreb biti određena KB Dubrava, sve se prilagođavalo i scenariji radili. Tad smo postavili i šatore, a sad je odlučeno da se i taj C odjel iskoristi kako bi pacijenti bili pod krovovom, a da kao rezervu imamo još te šatore - rekla je.</p><p>Na pitanje je li se za drugi val zakasnilo s pripremama, Grba Bujević je poručila kako od ljeta nije članica Stožera.</p><p>- Jasno su bili razrađeni svi scenariji za velik broj ljudi, čak smo imali scenarij za 10.000 oboljelih dnevno i mislim da ministar to jako dobro slijedi. Naravno da uvijek postoje neke stvari koje se mogu korigirati u slučaju da se promijeni epidemiološka slika - rekla je ne želeći reći što ona misli o zahtjevu liječnika za uvođenjem strožih mjera.</p><p>- Ja ću to ostaviti kolegama iz Stožera jer oni imaju informacije i projekciju epidemiologa što se gdje očekuje. Dovoljno je tamo struke da kaže svoje mišljenje - poručila je.</p>