Liječnici u šoku: 'Trumpove ideje za koronu nisu normalne'

Američki predsjednik Donald Trump zaprepastio je medicinsku zajednicu nakon što je u četvrtak rekao da bi se korona virus mogao liječiti ubrizgavanjem dezinfekcijskog sredstva u pacijente.

Trump je na svojoj redovnoj presici tako predložio ubrizgavanje izopropilnog alkohola u tijelo, ali njegovo izlaganje nije tu stalo, pa je nastavio s idejom o zračenju tijela bolesnika od korona virusa UV-zrakama.

Kako piše BBC, na presici je predstavljeno vladino istraživanje o korona virusu za koje su stručnjaci rekli da oko njegovih rezultata treba još biti oprezan, ali Trump je odlučio preskočiti tu fazu. Evo kako je točno zvučala njegova izjava:

"Dakle, pretposavimo da tijelo izložimo ogromnim UV-zrakama ili nekim moćnim zračenjem", počeo je Trump i obratio se doktorici Deborah Birx, koordinatorici za borbu protiv korona virusa Bijele kuće i zatim nastavio: "mislim da ste rekli da to još niste provjerili, ali da ćete testirati. Zatim sam rekao što bi se moglo dogoditi ako dovedemo zraku unutar tijela, što se može napraviti kroz kožu ili na neki drugi način pa ste rekli da ćete i to testirati. Onda sam vidio dezinfekcijska sredstva koja unište virus u minuti, postoji li način da napravimo tako nešto, kroz injekciju ili čišćenje? Da sredstvo uđe nekako u pluća. To bi bilo zanimljivo provjeriti", istaknuo je Trump.

Potom je doktoru Birx pitao je li čula za metode liječenja korona virusa vrućinom i zrakama, gdje je Birx pokušala malo kontrolirati Trumpovo izlaganje.

- Ne kao tretman. Temperatura je dobra stvar i pomaže tijelu da odgovori na bolest, ali nisam još vidjela tretman pomoću vrućine ili zračenja - rekla je Birx, ali Trump kao da je uopće nije slušao, već je samo dodao da bi bilo sjajno kada bi se tako nešto provjerilo.

Ubrzo nakon Trumpovih ideja su se oglasili brojni zapanjeni liječnici u Americi, koji su upozorili na moguće fatalne posljedice svega što je Trump izgovorio.

- Sama ideja o ubrizgavanju bilo kakvog proizvoda za čišćenje u tijelo je opasna i neodgovorna. To je poznata metoda koju ljudi koriste kada se žele ubiti - rekao je pulmolog Vin Gupta, piše BBC.

Doktor Kashif Mahmood bio je još konkretniji.

- Kao doktor ne mogu preporučiti ubrizgavanje dezinfekcijskog sredstva u pluća ili korištenje UV-zraka za liječenje koronavirusa. Ne slušajte Trumpove medicinske savjete - napisao je na Twitteru.

Pulmolog John Balmes je upozorio da samo udisanje para izbjeljivača mogu uzrokovati teške zdravstvene probleme.

- Udisanje para izbjeljivača je najgora stvar za pluća. Dišni putevi i pluća ne mogu podnijeti izlaganje čak ni mikroskopskoj količni dezinficijensa, pa tako ni izbjeljivača ili izopropilnog alkohola. Takav koncept liječenja je nenormalan - rekao je Balmes.