Zanimalo nas je tko sve može biti prevezen helikopterom iz inozemstva, liječnici nam otkrivaju da mogu svi, ovisno o medicinskim indikacijama.
BRKIĆ IZ MOSTARA PREVEZEN U RH PLUS+
Liječnici za 24sata o stradalim Hrvatima u inozemstvu: 'Zimi stižu nakon nesreće na skijanju'
Čitanje članka: 2 min
Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Sabora i HDZ-a, kojeg su u srijedu helikopterom hrvatskog MUP-a prevezli iz Mostara u Zagreb, u četvrtak je ponovno operiran, doznaju 24sata. Riječ je o operaciji na crijevima. Operacija je obavljena u KBC-u Zagreb, a neposredno nakon operacije njegovo stanje bilo je stabilno.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku