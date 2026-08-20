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BRKIĆ IZ MOSTARA PREVEZEN U RH PLUS+

Liječnici za 24sata o stradalim Hrvatima u inozemstvu: 'Zimi stižu nakon nesreće na skijanju'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 2 min
Liječnici za 24sata o stradalim Hrvatima u inozemstvu: 'Zimi stižu nakon nesreće na skijanju'
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Zanimalo nas je tko sve može biti prevezen helikopterom iz inozemstva, liječnici nam otkrivaju da mogu svi, ovisno o medicinskim indikacijama.

Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Sabora i HDZ-a, kojeg su u srijedu helikopterom hrvatskog MUP-a prevezli iz Mostara u Zagreb, u četvrtak je ponovno operiran, doznaju 24sata. Riječ je o operaciji na crijevima. Operacija je obavljena u KBC-u Zagreb, a neposredno nakon operacije njegovo stanje bilo je stabilno.

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Komentari 2
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Milanović ima opciju lupati direktno na Plenkovićeva vrata
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Članak 102. Ustava omogućava predsjedniku da premijeru predloži sazivanje sjednice Vlade na kojoj će i predsjednik sudjelovati. Bio bi to direktan pritisak na Vladu, umjesto da lijepi zahtjeve na vrata Sabora.
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Snimka iz Gospića: Ovako lički župan i HDZ-ovac tulumari noć uoči sjednice o opasnom otpadu

HDZ-ov župan ličko-senjski Ernest Petry snimljen je u provodu u jednom gospićkom pubu, dan uoči izvanredne sjednice o otpadu u Lici. Ljubio je tamnokosu djevojku. Za 24sata je rekao da je to bio poljubac za rođendan i da se nije dugo zadržao. Dok cijela država danima traži rješenje da se makne toksični otpad iz Like, župan Petry imao je druge prioritete. Čak i iz njegove stranke neslužbeno kažu da je sad stvarno pretjerao i da ovo nije primjereno trenutku

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