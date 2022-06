'Liječničkom greškom su mi teže stradali organi. U invalidskoj sam mirovini i nemam za hranu'

Nisam dobila odgovarajuću medicinsku skrb pri porođaju, liječničkom su mi pogreškom teže oštećeni organi. Sin mi je bio još mali kad mi se stanje zakompliciralo. Radila sam kao službenica u jednoj poslovnici koja je kasnije zatvorena. Operirali su me nekoliko puta i išla sam na terapije. Još su me godinu dana držali i onda su me bacili u invalidsku mirovinu. Nisam htjela ići, ali nisam više mogla raditi, govori nam jedna korisnica pučke kuhinje. Na licu joj se vidi da je život nije mazio.