General Vili Vanili poziva sve na opću mobilizaciju, a kapetan Miki šalje ih da idu u mirovinu

Liječnici su poručili ministru Berošu da su svi već mobilizirani, a s druge strane liječnicima su u nekim bolnicama poslani pozivi za prijevremenu mirovinu ako ju žele iskoristiti. Mnogi su se zbog toga iznenadili

<p>Naredio sam potpunu mobilizaciju zdravstva, velikim crvenim slovima kao da se sprema u boj, najavio je na svojem Facebooku ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Dodao je i vlastoručni potpis da svi koji i pomisle da je šala znaju koliko je ozbiljan u svojoj poruci. No zdravstveni djelatnici i građani nisu bili oduševljeni ovom retorikom. Dobio je više od 200 poruka, među kojima se isticala jedna koju je većina kopirala, a glasi: “Dragi ministre, što je s tisućama mladih obrazovanih ljudi u medicinskim djelatnostima koji su prisiljeni biti nezaposleni u evidenciji HZZ-a, kojima ne dajete priliku da odrade pripravništvo i ostvare licencu?!”.</p><p>Naime, većina zdravstvenih djelatnika godinama čeka na tu priliku kako bi mogli početi raditi. I to je doista veliki zdravstveni problem.</p><p>No glavno je pitanje bilo što je to za ministra “opća mobilizacija” pa je bio prinuđen naknadno objasniti što je pod time mislio. Usput budi rečeno, takozvanu “odluku o mjerama mobilizacije, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjesta i uvjeta rada zdravstvenih djelatnika” Vili Beroš potpisao je još 14. ožujka.</p><h2>Razljutio nezaposlene </h2><p>- Svaki djelatnik u zdravstvu mora situaciju shvatiti ozbiljno i dati maksimalan doprinos. Brojke nam znatno rastu. Moguće je, možemo i moramo pojačati naše kapacitete. Stalno govorim da postoje planovi za postupnu aktivaciju zdravstvenog sustava. Danas je dan s najviše preminulih. Moramo upregnuti sve kapacitete da aktivno odgovorimo ovom izazovu. Svjedočimo tome da se KB Dubrava polako puni, dolaze novi respiratori i ljudi. Nakon toga u drugoj fazi dolaze Arena i ekspedicijski kampovi - rekao je Beroš.</p><p>Ujedno je dodao da je formiran registar onih koji su preboljeli COVID-19 i da su ti ljudi “osnova brobe pro futuro”.</p><p>Jedan od podužih komentara ispod objave na Facebooku mu je ostavio “Niko La”.</p><p>- Dragi ministre, zašto ne date nama mladima priliku? Nama pripravnicima sestrinstva, fizioterapije... Ima nas toliko na burzi, a ne možemo radit jer čekamo pripravnički staž! Uzmite nas s burze i pomoći ćemo u borbi s COVID-om, osobito fizioterapeuti koji su ključni s respiratornim vježbama, jačanjem kapaciteta pluća, ventilacijom pluća kako bi pluća dobivala veću snagu i kapacitet te se uspješnije borila s virusom. Uzmite nas s burze, preko 1500 nas je! Mladi smo i nismo rizična skupina s obzirom da umirovljeni liječnici jesu! - stoji, između ostalog, u komentaru.</p><p>Ministar odgovara: “Nastojimo angažirati i studente završnih godina medicinskih fakulteta, učenice i učenike medicinske škole, tisuću njegovateljica je na Zavodu za zapošljavanje. Moj poziv na mobilizaciju bio je usmjeren u tom smislu da svatko od nas u ovom trenutku mora dati svoj maksimum. To se odnosi na sve i svih. To je važno zbog homogenizacije. Virus je tu, on nije prevara”.</p><h2>Poziva ih se u mobilizaciju, a Bandić ih šalje u mirovinu</h2><p>Pozvana sam u tajništvo bolnice, gdje su me pitali imam li želju otići u prijevremenu mirovinu. Radim gotovo 40 godina kao liječnica, imam 62 godine, mlada sam diplomirala i počela raditi, a sve što mi sad nude je manje od deset tisuća kuna otpremnine i kopačke o zid, ispričala nam je liječnica jedne zagrebačke bolnice koja se uklapa u gradsku ideju da se, bez obzira na pandemiju i mobilizaciju svih liječnika, dio njih ipak - umirovi.</p><p>Nema veze što ministar Vili Beroš na noge diže i staro i mlado s nešto ili puno iskustva u nogama, što se svijet ruši i vrišti od korona nevolje, gradonačelnik i njegova ekipa odlučili su na vrhuncu pandemije raspitati se koliko bi liječnika mogli umiroviti i tako si olakšati proračun.</p><p>Poziv na anketu otišao je u gradske domove zdravlja, Dječju bolnicu Srebrnjak, Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”, Specijalnu bolnicu za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Polikliniku za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Polikliniku za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Psihijatrijsku bolnicu Sveti Ivan, bolnicu Sveti Duh, Specijalnu bolnicu za plućne bolesti, Polikliniku za bolesti dišnog sustava, dobili su ga i Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Klinika za psihijatriju Vrapče, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG i Stomatološka poliklinika Zagreb.</p><p>- Iznenadio me taj poziv, odnosno anketa. Mislila sam da smo sustavu potrebni sad više nego ikad. Ne pada mi napamet otići, pogotovo kad sam čula da bi mi otpremnina bila oko 8000 kuna - ogorčena je liječnica koju je ponuda još i više motivirala na ostanak. Pojašnjava da je otpremnina tako mala jer je u bolnici u kojoj radi zaposlena tek zadnjih nekoliko godina, a te se plaće računaju za iznos otpremnine, ne ukupan njezin staž od gotovo 40 godina. Istodobno, podsjeća, njezine se nešto starije kolege javljaju Hrvatskoj liječničkoj komori za povratak iz mirovine kako bi pomogli u koroni, gdje god da treba.</p><p>Bandićeva anketa potencijalnim umirovljenicima nikako ne ide pod ruku s Beroševim generalskim pozivom na opću mobilizaciju zdravstva, što god to značilo. Posebno zabrinjava činjenica da će tako još i manje liječnika ostati u ustanovama za dišne bolesti, u kojima rade za to specijalizirani intenzivisti, potrebni u borbi protiv korone. Nadalje, nedostajat će liječnika u ustanovama za psihičko zdravlje djece i odraslih, u domovima zdravlja koji su prvi na crti “bojišnice”, u hitnoj medicinskoj pomoći. Odu li stariji liječnici, sestre i drugi radnici iz gradskih javnozdravstvenih ustanova u mirovinu zbog otpremnine, moći će se, apsurd je, prijaviti za neki lakši posao u korona krizi, na što ih poziva Vili Beroš.</p><h2>Srebrnjaku deset poziva </h2><p>Hrvatskoj ionako kronično nedostaje pedijatara, a na Srebrnjaku je u Dječjoj bolnici, kako neslužbeno doznajemo, anketni poziv dobilo čak deset vrsnih liječnika i sestara.</p><p>Koliko se može čuti, ne pada im napamet odazvati se, žele raditi. Nitko ne želi otići ni iz Zavoda “Dr. Andrija Štampar”, kaže nam njegov ravnatelj, dr. Zvonimir Šostar. Napominje da je riječ o anketnom upitniku koji se ponavlja svake godine, dakle nije novost.</p><p>Novost je, međutim, pandemija koja je digla svijet na noge, no Zagreb svojim ustanovama, kao da se ništa ne događa i kao da Hrvatskoj kronično ne nedostaje liječnika, šalje anketu. Pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, liječnika <strong>Vjekoslava Jeleča</strong>, pitali smo za komentar, no nije nam ništa odgovorio. Država je 2017. godine odlučila sve liječnike starije od 65 godina prisilno umiroviti, a sad ih treba.</p>