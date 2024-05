Liječnik koji je pokušao spasiti curicu u Dugom Selu: Preminula mi je na rukama, ogromna tuga

Umirovljeni obiteljski liječnik dr. Ivica Stipanović, prvi je priskočio u pomoć 8-godišnjoj djevojčici koja je nažalost smrtno stradala u jučerašnjoj nesreći nakon što ju je u Dugom Selu udario kamion.

- Blizu živim, vidio sam da se nešto dešava. Taman sam se vraćao iz Zagreba sa suprugom, kad sam vidio ljude koji su počeli vikati, mahati. Odmah sam stao bez razmišljanja, da vidim o čemu se radi, mogu li kako pomoći. Tad sam na asfaltu, na samom križanju, uočio dijete koje leži. Dao sam sve od sebe da spasim curicu, da joj probam pomoći, učinio sam sve što sam mogao sa svoje liječničke strane, no nažalost preminula mi je na rukama. Hitna je brzo stigla, no djevojčica je imala tešku traumu glave i vrata i nažalost u takvim slučajevima šanse za preživljenje su nikakve, pogotovo kod tako malog jadnog djeteta - potreseno nam govori dr. Stipanović.

Tijekom dugogodišnjeg liječničkog staža susretao sam se s mnogim prometnim nesrećama i malo tko uspije preživjeti tako teške traume.

'Samo sam razmišljao: Daj Bože da je spasim'

- Djevojčici sam oslobodio dišne puteve, no zjenice nisu reagirale. Preminula mi je na rukama. S medicinske strane sam pokušavao sve što sam mogao, hitna joj isto nije mogla pomoći, bilo je pokušaja, no vidite da se ne može ništa. Puno puta sam bio u sličnim situacijama i spašavao ljude, no nikada tako malo dijete. Iako ste svjesni toga da nema pomoći, nastojite i dalje pokušavati i pružate prvu pomoć u nadi da ćete spasiti život. Samo sam razmišljao daj Bože da je spasim, no bilo je nemoguće. Ovo je strašno za obitelj, za nas sve. I ja imam emocije, u momentu kad pružate pomoć nema emocija jer se fokusirate na spašavanje, no kasnije se sve odrazilo na mene. Jako mi je žao što se to dogodilo. I mi živimo u tom naselju, no nisam poznavao djevojčicu, čuo sam da je završavala prvi razred osnovne škole - priča nam dr. Stipanović, jedva susprežući emocije radi ogromne tragedije.

Ljudi u Dugom Selu ga dobro znaju, mnogima je bio liječnik te je i dalje mrtvozornik, no u slučajevima kad nekome treba hitna pomoć, tu je za sve.

- Ja sam liječnik i kad se dogodi hitnoća moja je dužnost pomoći, kad god me netko zove ja dođem bez obzira na to što sam u mirovini, No nažalost, ne možete nekome pomoći bez obzira na sve, kao što je bio ovaj tragičan događaj. Ovo je teška trauma, ne znam kako se to dogodilo, no u zadnje vrijeme je promet na ovom križanju zaista jako velik, a djeca ovdje stalno prolaze, idu u školu. Treba se nešto učiniti da ih se zaštiti. Ovo se nije smjelo ni moralo desiti, policija će sve istražiti, nisam gledao tko je kriv, no ovo je velika tuga, žalosno je što je do toga došlo. Nije mi lako, danas idem zapaliti svijeću za djevojčicu, jako sam tužan - kazao nam je na kraju.