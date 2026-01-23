SKANDALOZNO Lijevo je stvarna fotka uhićene žene, a desno AI slika koju je objavila Bijela kuća

Bijela kuća našla se na udaru žestokih kritika nakon što je na službenom profilu na društvenoj mreži X objavila digitalno izmijenjenu fotografiju uhićenja poznate odvjetnice za građanska prava, Nekime Levy Armstrong. Koristeći alate umjetne inteligencije, lice aktivistice su promijenili kako bi izgledalo da nekontrolirano plače, što je u potpunoj suprotnosti s originalnom snimkom koja prikazuje njezinu smirenost.

Ovaj potez izazvao je lavinu reakcija, od osuda zbog širenja dezinformacija do optužbi za "fašističku propagandu" usmjerenu protiv američkih građana. Administracija je, umjesto isprike, odgovorila prkosnom porukom da će se "memovi nastaviti".

Pola sata između istine i laži

Saga je započela u četvrtak ujutro, kada je šefica Domovinske sigurnosti (DHS) Kristi Noem objavila fotografiju uhićenja Nekime Levy Armstrong. Ona je, zajedno s još dvoje aktivista, privedena zbog sudjelovanja u prosvjedu protiv Imigracijske i carinske službe (ICE) koji je prekinuo misu u crkvi u St. Paulu u Minnesoti. Na originalnoj fotografiji, objavljenoj u 10:21, Armstrong u lisicama ima potpuno miran i pribran izraz lica.

Svega trideset tri minute kasnije, u 10:54, službeni profil Bijele kuće objavio je istu fotografiju, ali s dramatičnom izmjenom. Lice odvjetnice bilo je izobličeno u bolnu grimasu, s otvorenim ustima i suzama koje joj se slijevaju niz obraze. Fotografiju je pratio tekst ispisan velikim slovima: "UHIĆENA. EKSTREMNO LIJEVA AGITATORICA NEKIMA LEVY ARMSTRONG ZBOG ORGANIZIRANJA CRKVENIH NEREDA U MINNESOTI."

Reakcija Bijele kuće: "Memovi će se nastaviti"

Dok su korisnici društvenih mreža i novinari odmah uočili očitu manipulaciju, Bijela kuća nije pokušala demantirati optužbe. Umjesto toga, na upite medija, glasnogovornik Kaelan Dorr odgovorio je objavom na X-u koja je dodatno potpalila situaciju.

"Provođenje zakona će se nastaviti. Memovi će se nastaviti. Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Dorr, čime je administracija praktički priznala namjernu izmjenu fotografije u svrhu ismijavanja i političke propagande. Izmijenjenu sliku na svom je profilu podijelio i potpredsjednik JD Vance.

Stručnjaci potvrdili: Korištena je umjetna inteligencija

Digitalni forenzičari ubrzo su potvrdili da je riječ o sofisticiranoj manipulaciji. Analiza koju je proveo The Intercept koristeći Googleov alat SynthID pokazala je da su na fotografiji korišteni alati za generativnu umjetnu inteligenciju. Hany Farid, profesor računalnih znanosti sa Sveučilišta u Kaliforniji i jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za digitalnu forenziku, izrazio je duboku zabrinutost.

‌- Ovo nije prvi put da je Bijela kuća podijelila sadržaj manipuliran ili generiran umjetnom inteligencijom. Ovaj trend je zabrinjavajuć na više razina. Ne samo da dijele obmanjujući sadržaj, već javnosti sve više otežavaju da vjeruje bilo čemu što s nama podijele - rekao je Farid za CBS News.

Odvjetnik uhićene aktivistice, Jordan Kushner, koji je bio prisutan tijekom privođenja, opisao je potez Bijele kuće kao "nečuvenu klevetu".

‌- Bio sam tamo kad su je uhitili i definitivno nije plakala. Bila je smirena, racionalna i dostojanstvena. Ovo je sastavni dio fašističkog režima u kojem doslovno izmišljaju stvarnost kako bi služili svojoj agendi - izjavio je Kushner.

Cijeli slučaj otvara ozbiljna pitanja o korištenju državnog aparata za širenje dezinformacija i diskreditaciju političkih neistomišljenika. Dok se Nekima Levy Armstrong suočava sa saveznim optužbama, potez Bijele kuće ostat će zapamćen kao primjer opasne zloupotrebe tehnologije koja potkopava temelje povjerenja između vlasti i građana.