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Snježana Krnetić

Lika i otrovi slomili premijerov inat. Test vlasti bit će sanacija

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Lika i otrovi slomili premijerov inat. Test vlasti bit će sanacija
Državni tajnik Tonči Glavinić otkrio je zašto se odgađa rušenje Vjesnika | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Premijer Plenković konačno je popustio pod pritiskom javnosti i imenovao novog šefa Državnog inspektorata, a izazovi sanacije zagađenih područja Like postavljaju visoke zahtjeve pred novu vlast

Devet mjeseci i dvanaest dana. Točno toliko trebalo je premijeru Andreju Plenkoviću da imenuje čelnog čovjeka Državnog inspektorata. Prethodno smo slušali njegov standardni politički narativ: “Imenovat ćemo kad mi to budemo htjeli” i “odluke donosimo kad za to dođe vrijeme”. Nakon masovnog prosvjeda “Hod za Liku” u Zagrebu i novoobjavljenih vještačenja koja su nakon vječnih kemikalija potvrdila i mikroplastiku u podzemnim vodama u Gospiću, premijerova retorika se promijenila. Nije prošao ni dan od najave da će novi šef inspektorata biti izabran “možda ovaj tjedan”, do objave da u tu fotelju dolazi Tonči Glavinić.

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