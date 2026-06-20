Lika je, baš poput djevojke u legendi iz Teslina Smiljana, sada u vražjem zagrljaju

Lika je puna predaja o mitskim bićima koja štite izvore pitke vode, priče o vilama izvorkinjama i danas žive u drevnim ličkim legendama kao podsjetnik da će svakoga tko onečisti rijeke, jezera i vrila stići gadna sudba. Generacijama su se takve priče, pune jasnih poruka o potrebi da se očuvaju šume, livade i vode, prenosile s koljena na koljeno, ali danas ih rijetki znaju, a malo je i djela koja ih čuvaju od zaborava. Manja Kostelac-Gomerčić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti iz srednje škole u Otočcu, prije nekoliko je godina objavila knjigu "Legendarica", u kojoj je prikupila i zapisala usmenu predaju Gacke, Like, Krbave i Senja. Tu je zapisana i legenda iz Teslina rodnog Smiljana, o djevojci koja je silno željela udati se i otići od grubih roditelja, pa je jednom rekla "da je 'oće vrag, da b' ošla za nj". Kad je otišla na vrilo po vodu, ugledala je lijepa momka. Udala se za njega, ali on ju je odveo duboko u šumu, zatvorio u špilju, bosa je morala hodati po snijegu i patila se. Njene tragove jednom je ugledao lugar iz sela, shvatio da ju je vrag zatočio u špilji pa je čovjek djevojku izbavio iz vražjih ruku.

Oni koji su sad Liku prekrili tonama smeća, koji su ondje izgradili tvornice iz kojih bi kancerogeni otrovi išli u rijeke, jezera i izvore, oni koji sve to dopuštaju i oni na vlasti koji to sve mirno gledaju, svi oni obmanjuju narod kao što je vrag obmanuo nesretnu djevojku kad joj se ukazao kao mladić. Jedni su obećavali radna mjesta i prosperitet, drugi lažu da će sve sanirati i očistiti, treći besramno tvrde da ništa nisu znali.

Ante Starčević je još krajem 19. stoljeća pisao o deračini koja Hrvatu otkida prevelik dio muke njegove i o prirodi koju "tamani slijepa sebičnosti". Ličani, ali i oni izvan Like, imaju priliku 27. lipnja doći u Gospić. Samo desetak kilometara od mjesta na kojem je rođen Starčević, pokraj silosa u koje je bacan otpad, krenut će protest zbog uništavanja te prelijepe i božanske prirode, hod za Liku, pobuna zbog vražjeg zagrljaja u koji su Liku uhvatili moćnici, kriminalci i vlastodršci.