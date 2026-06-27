Uz Uskok, najveći dio posla obavili su mještani Like. Snimali su ilegalne radnje. Te snimke danas su dokaz
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Lika na nogama zbog 35.000 tona otpada: Uz USKOK, najveći dio posla obavili su - građani!
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Nije nas nitko ništa pitao, ni lokalna policija. Ovo je rečenica koju su nam izgovorili prvi susjedi silosa, gdje je, kako vjeruje Uskok, zločinačka organizacija na čelu s Josipom Šincekom godinama zakapala i bacala opasni plastični i medicinski otpad. To nam je bilo čudno jer prvi susjedi moraju vidjeti barem kamione kako dolaze.
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