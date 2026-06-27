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Lika na nogama zbog 35.000 tona otpada: Uz USKOK, najveći dio posla obavili su - građani!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 7 min
Lika na nogama zbog 35.000 tona otpada: Uz USKOK, najveći dio posla obavili su - građani!
Foto: Hrvoje Kostelac

Uz Uskok, najveći dio posla obavili su mještani Like. Snimali su ilegalne radnje. Te snimke danas su dokaz

Nije nas nitko ništa pitao, ni lokalna policija. Ovo je rečenica koju su nam izgovorili prvi susjedi silosa, gdje je, kako vjeruje Uskok, zločinačka organizacija na čelu s Josipom Šincekom godinama zakapala i bacala opasni plastični i medicinski otpad. To nam je bilo čudno jer prvi susjedi moraju vidjeti barem kamione kako dolaze.

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