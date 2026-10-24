Obavijesti

News

Komentari 0
UBOJSTVO U BUGARSKOJ

Likvidacija u Sofiji! Ubijen bivši europarlamentarac i prvak u taekwondou. Upucali ga doma

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Likvidacija u Sofiji! Ubijen bivši europarlamentarac i prvak u taekwondou. Upucali ga doma
Foto: Bulphoto Agency
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bugarski biznismen i bivši europarlamentarac ubijen je u svom domu, a mediji kao mogući motiv spominju financijski spor

Bugarska policija privela je tri osobe nakon što je Slavi Binev jutros ubijen u svom domu u naselju Pavlovo u Sofiji. Policija je dojavu primila oko 10.20 sati po lokalnom vremenu, prenio je bugarski list Dnevnik. Binev je imao 60 godina, a bio je poduzetnik, bivši zastupnik u Europskom parlamentu i nekadašnji predsjednik Bugarskog taekwondo saveza.

Bugarski mediji navode da je Binev upucan te da je policija na autocesti privela trojicu troje osumnjičenih. Prema pisanju Dnevnika, privedeni su poznavali Bineva, a mogući motiv mogao bi biti financijski spor. 

Binev je 1992. osvojio naslov europskog prvaka u taekwondou na otvorenom europskom prvenstvu u Celju u Sloveniji. Bio je i na čelu Bugarskog tekvondo saveza. Ovo je već drugo ubojstvo nekog poduzetnika u Bugarskoj u posljednjih mjesec dana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'
PRATITE UŽIVO:

DAN UOČI IZBORA Srbija pred rekordnom izlaznošću? 'Moglo bi glasati više ljudi nego ikad'

Najneizvjesniji parlamentarni izbori dosad! Srbija u nedjelju izlazi na parlamentarne izbore koji bi mogli označiti kraj dugogodišnje vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). Prema predizbornim anketama, utrka između vladajuće liste i studentskog pokreta vrlo je neizvjesna.
Ovo su rezultati Eurojackpota
IZVUKLI VISOKIH 5+1

Ovo su rezultati Eurojackpota

Provjerite rezultate 85. kola Eurojackpota od 23.10.2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitne kombinacije i iznose dobitaka u Hrvatskoj i Europi.
Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'
izgradili ga nacisti

Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'

Kako se približavaš vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan, opisala nam je čitateljica....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026