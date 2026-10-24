Likvidacija u Sofiji! Ubijen bivši europarlamentarac i prvak u taekwondou. Upucali ga doma

Bugarska policija privela je tri osobe nakon što je Slavi Binev jutros ubijen u svom domu u naselju Pavlovo u Sofiji. Policija je dojavu primila oko 10.20 sati po lokalnom vremenu, prenio je bugarski list Dnevnik. Binev je imao 60 godina, a bio je poduzetnik, bivši zastupnik u Europskom parlamentu i nekadašnji predsjednik Bugarskog taekwondo saveza.

Застреляха бизнесмена Слави Бинев https://t.co/wMvkZt7KyW via @BreakingBG — Breaking.BG (@BreakingBG) October 24, 2026

Bugarski mediji navode da je Binev upucan te da je policija na autocesti privela trojicu troje osumnjičenih. Prema pisanju Dnevnika, privedeni su poznavali Bineva, a mogući motiv mogao bi biti financijski spor.

Двама турци и българин са задържани за убийството на Слави Бинев https://t.co/8QtiadUoFh via @BreakingBG — Breaking.BG (@BreakingBG) October 24, 2026

Binev je 1992. osvojio naslov europskog prvaka u taekwondou na otvorenom europskom prvenstvu u Celju u Sloveniji. Bio je i na čelu Bugarskog tekvondo saveza. Ovo je već drugo ubojstvo nekog poduzetnika u Bugarskoj u posljednjih mjesec dana.