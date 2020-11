Likvidirao časnika HVO-a: Bio je to incident. Pucao sam i ubio ga

<p>'Bio je to incident, pucao sam i ubio sam ga, jedino je što je Tužiteljstvu Hercegovačko-neretvanske županije rekao Josip Cvitanović, osumnjičenik za ubojstvo Marka Make Radića.</p><p>Cvitanovićev odvjetnik Miro Volarić rekao je kako nije naveo motiv ubojstva, niti je iznosio bilo kakve detalje, ali je promijenio izjave o oružju kojim je počinio ubojstvo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO UHIĆENJA</strong></p><p>Naime, i tijekom uhićenja, a i kasnije je tvrdio da je pušku bacio u Neretvu i to na području Počitelja. Potom je promijenio iskaz i rekao kako je to učinio na području Bunskih kanala gdje su ronioci tražili oružje, ali ga nisu pronašli.</p><p>Cvitanovićevo saslušanje u Županijskom tužiteljstvu, pišu mediji ''trajalo je relativno kratko, ni puni sat vremena, budući da je u dva, tri navrata zbog bolova nastalih uslijed ozljeda na glavi tražio kraće pauze kako bi se umio, a koje mu je, prema svemu sudeći, nanio Radić nekoliko sati prije nego što ga je usmrtio''.</p><p>Cvitanović se i tijekom uhićenja žalio na ozljede, a u utorak ga je policija vodila u Centar urgentne medicine Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, gdje mu je ukazana liječnička pomoć i nakon čega mu je urađen test na koronavirus.</p><p>Marko Radić, nekadašnji časnik HVO-a koji je odslužio kaznu zatvora zbog ratnih zločina, ubijen je u ponedjeljak navečer. Cvitanović se nakon ubojstva dao u bijeg te je, kako je objavila policija, bio na području Čapljine da bi se vratio u Mostar gdje je uhićen nedaleko od mjesta na kojem je usmrćen Radić.</p><p>U srijedu je u Mostaru održana komemoraciju ubijenom Radiću koji je bio časnika HVO-a, a na kojoj su nazočili predstavnici vlasti, pripadnici vojnih udruga i građani.</p>