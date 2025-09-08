Lisabon traži novo rješenje za uspinjaču nakon tragedije: 'Moramo garantirati sigurnost'

Gradsko vijeće Lisabona zadalo je timu stručnjaka da osmisli novi mehanizam koji bi trebao osigurati sigurnost uspinjače Gloria nakon prošlotjedne nesreće sa smrtonosnim posljedicama, dok će sama uspinjača ostati zatvorena dok se ne obnovi, rekao je gradski dužnosnik u ponedjeljak.

- Moramo garantirati maksimalnu sigurnost - rekao je novinarima potpredsjednik vijeća Filipe Anacoreta Correia, dodavši da javnost mora biti uvjerena u to prije nego što se uspinjača ponovno otvori.

Dio skupine će biti tehničari iz tvrtke javnog prijevoza Carris koja upravlja uspinjačom, sveučilišni stručnjaci, portugalska regulatorna organizacija za inženjerstvo te nacionalni građevinski laboratorij LNEC, dodao je Correia.

Tijekom izvanrednog sastanka, vijeće je također glasalo da će timu stručnaka dati završnu riječ kad je sigurno da uspinjača ponovno započne s radom. Preliminarno izvješće navodi da su problemi s kabelom vjerojatno uzrokovali da popularna turistička uspinjača krene nizbrdo, u čemu je smrtno stradalo 16 ljudi, a ozlijeđene su 22 kad se kabina zabila u zgradu.

Navodi se da se nesreća dogodila u samo 50 sekundi, iako su pneumatska i mehanička kočnica bile aktivirane, nisu imale dovoljno snage da zaustave uspinjaču, a nije postojao nijedan drugi sigurnosni sustav.

Gloria, koja se otvorila 1885. godine, jedna je od najstarijih uspinjača kojima upravlja Carris, a koriste ju kako turisti, tako i lokalni stanovnici.

Linija povezuje središte Lisabona blizu trga Restauradores s Bairrom Altom te preveze oko 3 milijuna ljudi godišnje.