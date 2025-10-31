Lista srama u Hrvatskoj: Evo tko sve duguje porez. Rekorderka je dužna čak 70,5 milijuna eura!

Porezna uprava objavila je u petak listu najvećih poreznih dužnika u Hrvatskoj.

Prva na popisu je riječka poduzetnica Gordana Dobrijević čije tvrtke D.M.G.S. Trade Desk j.d.o.o. i Ma.Di.trading consulting d.o.o. duguju državi 70,5 milijuna eura.

Slijede Tvornica duhana Udbina d.o.o. u stečaju s dugom od 23,6 milijuna eura i Damex Gradnja d.o.o. u stečaju od kojeg država potražuje 11,4 milijuna eura. Među prvih sto tvrtki s najvećim poreznim dugom 23 su u stečaju. Dodatne tri su u likvidaciji.

Među sto tvrtki s najvećim poreznim dugom dvije su tvrtke u državnom ili javnom vlasništvu. Riječ je o Trajektnoj luci Split d.d. s dugom od 875 tisuća eura i o Uljaniku Brodogradnji 1856 d.o.o. koju je država osnovala radi ostanka tradicije brodogradnje u Puli. Dug potonje tvrtke prema državi iznosi 1,1 milijun eura. Među prvih sto je i jedna poslovna banka, BKS Bank AG koju Porezna uprava tereti za dug po osnovi poreza na dobit od 7,3 milijuna eura. Riječ je o hrvatskoj podružnici austrijske BKS Banke koja je na hrvatsko tržište stigla 2007. preuzimanjem riječke Kvarner banke.

Ukupno je 1316 tvrtki na popisu najvećih poreznih dužnika pravnih osoba, posljednja na popisu je Krenek Company j.d.o.o. iz Osijeka s dugom od 39,8 tisuća eura. Milijun eura i iznose iznad toga državi duguje 76 tvrtki, 500 tisuća eura i više od toga država potražuje od daljnjih 86 poduzeća, a porezni dug od 300 tisuća eura i iznad tog iznosa ima dodatnih 108 tvrtki. Na iznos od 100 tisuća eura i više od toga država tereti ukupno 671 tvrtku.

Kada je u pitanju popis poreznih dužnika obrtnika i drugih građana koji imaju registriranu neku djelatnost, na vrhu su Andrej Peras iz Varaždina i Krunoslav Katalenić iz Presečnog u Varaždinskoj županiji. Od Perasa i Katalenića država potražuje po 20,4 milijuna eura. Treći na listi je Mirko Rapić iz Planog u Splitsko-dalmatinskoj županiji s dugom od 2,5 milijuna eura, a kvintet najvećih dužnika građana koji imaju registriranu djelatnost zatvaraju Vlado Rožić iz Karlovačke županije od kojeg država potražuje 2,3 milijuna eura i Suzana Kalaica iz Vinkovaca s dugom od dva milijuna eura. Ukupno je 3777 građana na listi najvećih poreznih dužnika, posljednja na listi Cvita Franjčić duguje 13 277 eura.

Za iznose duga od milijun eura i više od tog iznosa država tereti ukupno 11 obrtnika i drugih pojedinaca s registriranim malim biznisom, za dug od 500 tisuća eura i iznad toga daljnjih 16 građana, dok su 100 tisuća eura i više od toga dužni daljnjih 184 porezna obveznika. Na iznos od 50 tisuća eura i više od tog iznosa Porezna tereti ukupno 628 građana.

Najveći porezni dužnik pojedinac s registriranim obrtom ili nekom drugom djelatnošću u Zagrebu je Josip Tadić od kojeg Porezna uprava potražuje 1,6 milijuna eura. Spomenute tvrtke Gordane Dobrijević vode se kao porezni obveznici u Zagrebu, pa su i na vrhu najvećih dužnika tvrtki u metropoli. Ukupno su u Zagrebu 672 tvrtke na popisu najvećih poreznih dužnika, a kada su u pitanju Zagrepčani s najvećim poreznim dugom, na listi ih je ‘okruglih‘ 700.

Treća grupa dužnika čiju listu Porezna uprava objavljuje su građani, a na vrhu je Gordana Dobrijević s istovjetnim iznosom duga kao i u slučaju njezinih tvrtki. Čak 20 građana Porezna uprava tereti na dug od 20 milijuna eura i više od toga, a među njima su i četiri talijanska državljana. Ukupno je 27 077 građana na popisu najvećih poreznih dužnika, a posljednji na listi duguje 2000 eura. Milijun eura i više od toga duguje ukupno 75 građana. Porezna za dug od 100 tisuća eura i više od tog iznosa tereti 428 građana.

Listu poreznih dužnika, odnosno poreznih obveznika (građana) koji udovoljavaju kriterijima za objavu duga, možete pogledati OVDJE. Listu pravnih osoba koje duguju državi možete pogledati OVDJE. Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, a duguju državi i udovoljavaju kriterijima za objavu, pronađite OVDJE.