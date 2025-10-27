Litva će obarati krijumčarske balone koji dolaze iz Bjelorusije

Litva, članica NATO-a, prošlog je tjedna četiri puta zatvarala zračnu luku u Vilniusu nakon što su baloni ulazili u njezin zračni prostor te je svaki put privremeno zatvarala prijelaze na granici s Bjelorusijom odgovarajući na te incidente.

Litva je rekla da balone šalju krijumčari koji njima prevoze cigarete, ali je okrivila i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, što nije zaustavio takvu praksu.

Ruginiene je incidente nazvala "hibridnim napadima" i najavila da će prijelazi na granici s Bjelorusijom biti zatvoreni za sve osim diplomata i državljana članica Europske unije koji napuštaju susjednu zemlju.

"Danas smo odlučili poduzeti najstrože mjere, nema drugog načina", kazala je Ruginiene na tiskovnoj konferenciji, dodajući da bi njezina vlada također mogla raspraviti pozivanje na Članak 4. NATO-a, koji članicama omogućuje da zatraže konzultacije o sigurnosnim problemima.