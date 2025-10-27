Obavijesti

News

Komentari 0
PREMIJERKA NAJAVILA

Litva će obarati krijumčarske balone koji dolaze iz Bjelorusije

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Litva će obarati krijumčarske balone koji dolaze iz Bjelorusije
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS

Litavska premijerka Inga Ruginiene je u ponedjeljak rekla da će njena zemlja početi obarati krijumčarske balone koji prelaze državnu granicu iz Bjelorusije, što je u više navrata poremetilo zračni promet baltičke zemlje

Litva, članica NATO-a, prošlog je tjedna četiri puta zatvarala zračnu luku u Vilniusu nakon što su baloni ulazili u njezin zračni prostor te je svaki put privremeno zatvarala prijelaze na granici s Bjelorusijom odgovarajući na te incidente.

Litva je rekla da balone šalju krijumčari koji njima prevoze cigarete, ali je okrivila i bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, što nije zaustavio takvu praksu.

Ruginiene je incidente nazvala "hibridnim napadima" i najavila da će prijelazi na granici s Bjelorusijom biti zatvoreni za sve osim diplomata i državljana članica Europske unije koji napuštaju susjednu zemlju.

"Danas smo odlučili poduzeti najstrože mjere, nema drugog načina", kazala je Ruginiene na tiskovnoj konferenciji, dodajući da bi njezina vlada također mogla raspraviti pozivanje na Članak 4. NATO-a, koji članicama omogućuje da zatraže konzultacije o sigurnosnim problemima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
STRAVA

Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku

Kako pišu slovenski mediji, riječ je o romskoj skupini koja već neko vrijeme radi probleme
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO SLOVENIJU

Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice.  Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke
STRAVA U SLOVENIJI

Procurila uznemirujuća snimka! Oca pretukli i ubili ispred kluba. Dvoje ministara je dalo ostavke

Prema riječima ranvatelja policije, policija je po dolasku utvrdila da je došlo do tučnjave između tri osobe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025