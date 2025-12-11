Litva najavila rekordnu potrošnju za obranu u 2026., sve zbog straha od Rusije

Litva je usvojila proračun za 2026. koji predviđa rekordnu potrošnju za obranu u svjetlu rata u Ukrajini. Vojni proračun doseći će 2026. 5,38 posto BDP-a, prema planu koji je usvojio parlament u Vilniusu. U apsolutnom iznosu, Litva će za obranu iduće godine potrošiti 4,79 milijardi eura.

To je povećanje od 43 posto u odnosu na 2025. i najveći je iznos koji je Litva namijenila za obranu otkako je proglasila neovisnost od Sovjetskog Saveza, objavilo je u četvrtak litavsko ministarstvo obrane.

S novim proračunom, Litva će spadati među države članice NATO-a koje najviše izdvajaju za obranu izraženo u udjelu BDP-a.

Većina sredstava bit će namijenjena za jačanje obrambenih sposobnosti, nabavu novih i naprednih sustava naoružanja te širenje vojne infrastrukture.

Ključni prioritet je raspoređivanje njemačke brigade u Litvi do 2027.

Njemačka vojska trenutačno uspostavlja Oklopnu brigadu 45 za stalno raspoređivanje u Litvi kako bi se ojačalo istočno krilo NATO-a.

Litva graniči s ruskom eksklavom Kalinjingradom i ruskom saveznicom Bjelorusijom.

Ruski rat u Ukrajini Vilnius smatra izravnom prijetnjom nacionalnoj sigurnosti, zbog čega jača svoje oružane snage.