ŠVERC-KOMERC

Litva ponovno zatvorila zračnu luku. Lete baloni iz Bjelorusije

Piše hina,
Foto: X/screenshot

Litva je priopćila da balone šalju krijumčari cigaretama, kriveći bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, bliskog saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, da nije zaustavio tu praksu.

Litva je zatvorila zračnu luku glavnog grada Vilniusa i granične prijelaze s Bjelorusijom u nedjelju nakon što je nekoliko objekata, za koje se vjeruje da su baloni s helijem, ušlo u zračni prostor te baltičke zemlje članice NATO-a, priopćio je Nacionalni centar za upravljanje krizama, što je četvrti takav incident ovog tjedna.

'Svaki centimetar je zaštićen' Rusi ušli u litavsko nebo! NATO digao lovce: 'Moramo reagirati'
Rusi ušli u litavsko nebo! NATO digao lovce: 'Moramo reagirati'

Promet u glavnoj zračnoj luci obustavljen je do 00:40, dok će bjeloruska granica ostati zatvorena do sastanka komisije za nacionalnu sigurnost Litve u ponedjeljak, rekli su dužnosnici.

Zračna luka Vilnius također je bila zatvorena u utorak, petak i subotu ovog tjedna, kao i 5. listopada, zbog balona koji su ulazili u zračni prostor glavnog grada, priopćile su vlasti.

