Rusi ušli u litavsko nebo! NATO digao lovce: 'Moramo reagirati'

Litavsko ministarstvo obrane priopćilo je večeras da su ruski vojni zrakoplovi nakratko povrijedili zračni prostor Litve, što je izazvalo brzu reakciju NATO-ovih lovaca koji su u tom trenutku bili u redovitoj ophodnji iznad Baltika.

- Naše su snage djelovale brzo uz pomoć NATO-ovih borbenih zrakoplova u ophodnji. Litva je snažna i spremna. Svaki centimetar naše zemlje je zaštićen - objavilo je Ministarstvo obrane Litve na platformi X.

Nisu objavljeni detalji o vrsti ruskih zrakoplova, trajanju incidenta ni točnoj lokaciji povrede.

Nausėda: “Grubo kršenje međunarodnog prava”

Litavski predsjednik Gitanas Nausėda oštro je osudio incident, poručivši da se radi o teškom kršenju međunarodnog prava i suvereniteta.

- Snažno osuđujem povredu litavskog zračnog prostora od strane borbenog i transportnog zrakoplova Ruske Federacije iz Kalinjingrada. To je grubo kršenje međunarodnog prava i teritorijalnog suvereniteta Litve, na što moramo reagirati - istaknuo je Nausėda.

Incident dolazi mjesec dana nakon sličnog slučaja u Estoniji, kada su tri ruska lovca MiG-31 ušla u estonski zračni prostor u blizini otoka Vaindloo i ondje boravila oko 12 minuta. Tada su talijanski lovci F-35, raspoređeni u sklopu NATO-ove misije nadzora zračnog prostora Baltika, presreli ruske letjelice. Moskva je tada negirala bilo kakvu povredu.

Napetosti rastu nakon invazije na Ukrajinu

Povrede zračnog prostora baltičkih država od strane ruskih zrakoplova rijetke su, ali izuzetno osjetljive, posebno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. NATO redovito presreće ruske letjelice koje lete bez plana leta, uključenog transpondera ili radijske komunikacije, iako većina takvih letova ne ulazi u saveznički prostor.

Krajem rujna, Litva je odobrila svojim oružanim snagama da obaraju bespilotne letjelice koje uđu u njezin zračni prostor, nakon što je nekoliko ruskih dronova palo na litavski teritorij u blizini granice.

NATO lovci u stalnoj pripravnosti

NATO-ova misija nadzora zračnog prostora Baltika djeluje iz zrakoplovnih baza Šiauliai (Litva) i Ämari (Estonija) te osigurava stalnu zračnu obranu za tri baltičke države – Litvu, Latviju i Estoniju.

Trenutno misijom zapovijeda Španjolsko ratno zrakoplovstvo, koje je u Litvu rasporedilo osam lovaca Eurofighter Typhoon, dok su talijanski Typhooni smješteni u Ämariju, gdje pružaju brzu potporu u slučaju incidenata.