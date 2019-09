Ljepotica bi ušla u auto vozaču i gatala mu, a potom bi isparila

Zagrebačka Hidroelektra i splitski Konstruktor izgradili su, na današnji dan prije 38 godina po projektu IGH, 5062 m dug tunel.

Širok 9,10, a visok 4,50 metara, promet je dvosmjeran uz ograničenje 80 km/h, pretjecanje zabranjeno, ima pet ugibališta i tri okretišta. Vrijednost investicije s prilaznim cestama iznosila je 2.095.000.000 tadašnjih dinara, odnosno oko 200.000.000 DEM.

Tunel Učka postao je ponos cestogradnje, napokon je skraćen put između Istre i kontinentalne Hrvatske

Financijska je konstrukcija zatvorena kroz međunarodne i državne zajmove, ali i kroz narodni zajam koji je pokrio pet posto ukupne investicije. Potpuni je prometni smisao dobio izgradnjom Istarskog ipsilona i Riječke obilaznice.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

No ,samo nekoliko godina kasnije, točnije 1988. godine počele su kružiti čudne priče o tunelu. Priča o misterioznoj djevojci, legenda o duhu iz tunela. Crna krasotica koja zaustavlja vozače...

Ljepotica bi isparila iz zatvorenog auta

Stoji uz cestu za tunel Učka. Čeka automobile u kojima je samo vozač. Podiže palac.... Njezinoj eteričnoj ljepoti i dugoj crnoj kosi nitko ne može odoljeti. Čim bi sjela u automobil, mlada ljepotica u znak zahvalnosti uzela bi muškarčevu ruku i gatala mu iz dlana. Čarolija je trajala koliko i vožnja kroz tunel. Čim bi došli u Istru, ljepotica bi isparila iz zatvorenog auta koji bi i dalje jurio cestom.

Ispod tmurne i kišne planine, koja je većinu vremena obavijena maglom, na putu oko kojeg se uzdižu klisure i gusta šuma, takav događaj nikoga nije ostavio hladnokrvnim. Legenda je rođena. Ne zna se kome je prvo sjela u auto, no priča o crnoj ljepotici s Učke proširila se kao požar.

Policija je dobivala sve više poziva i prijava o fatalnoj ženi. Pojačane su kontrole oko padina Učke, prilaznih cesta i samog tunela, no nitko ju nije vidio. Nitko osim usamljenih vozača u noći.

Neki su je proglasili Gospom

Kako priča nije jenjavala, za crnu ljepoticu su se zainteresirali i Talijani, njihova postaja Rai 3 snimila je prilog o njoj, no isto tako bez konkretnih činjenica ili dokaza, samo pričanje već poznate legende. U to vrijeme svi su htjeli sresti crnu ljepoticu, svi su znali kako izgleda, no nitko joj nije uspio ući u trag. Svakim prepričavanjem njezina ljepota bi se uvećavala, tako da je misteriozna žena postala najiščekivanija sablast u kraju. Neki su išli čak i toliko daleko da su je proglasili Gospom.

Jedni su tvrdili da se radi o djevojci koja je pobjegla iz psihijatrijske bolnice, a drugi da je to duh žene koja je poginula na gradnji tunela.



Tema: History