Ljepotica iz 1882. godine zasjala je novim sjajem, u njoj će se nalaziti Restauratorski zavod

Obišli smo nakon potresa obnovljenu nekadašnju Tvornicu duhana Zagreb u centru grada, sagrađenu 1882. godine na prostoru Ciglane, tad rubnog dijela grada. Do kraja godine u nju će useliti Hrvatski restauratorski zavod, kroz čitavu svoju povijest smješten na više lokacija, njih čak desetak. Sad će napokon svi biti pod istim krovom. Riječ je o zgradi koja se smatra najcjelovitije očuvanom građevinom zagrebačke industrijske arhitekture 19. stoljeća. U njoj je u to, davno vrijeme radilo 700 žena, ali i - djece.

Zagreb: Obilazak nove zgrade Restauratorskog zavoda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Uglovnicu, kojoj je vraćena izvorna boja iz vremena gradnje, projektirao je inženjer Rupert Melkus, u to doba glavni gradski arhitekt i voditelj Gradskoga građevnog ureda. Na projektu su kao suradnici bili angažirani Milan Lenuci i Aleksander Seć, dok je tehnološko rješenje pripremio Leopold Lipp. Vanjština je oblikovana kao neorenesansna dvokrilna palača s dekorativnim elementima od opeke -prozorski otvori, parapeti, vijenci. Potresi 2020. godine prouzročili su znatna oštećenja, a kako je građevina prethodno već bila napuštena i ispražnjena, vapila je za velikom obnovom.

Ona se odvijala u dvije faze - u prvoj je provedena konstruktivna, a u drugoj cjelovita i energetska obnova. Obje faze financirane su sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti i Mehanizma za oporavak i otpornost. Rekonstruirani su arhitektonski i dekorativni elementi izvorne faze građevine, uz suvremeno oblikovanje prostora.

- Zaštitili smo izvorne nosive konstrukcije, prekrasnu opeku, uspjeli smo pronaći adekvatnnu opeku s više tonova, i u starom formatu. Vratili smo se izvornoj žbuci i izvornim bojama, ali istovremeno na južno pročelje postavili solarne panele, pojašnjava arhitektica Ana Škevin Mikulandra, pomoćnica ravnatelja za nepokretnu baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda i glavna projektantica obnove.

Zagreb: Obilazak nove zgrade Restauratorskog zavoda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U obnovljenu zgradu smjestit će se restauratorske radionice, ali i velika knjižnica Restauratorskog zavoda, uredi. Stepeništa između katova su izvorna, ali dotjerana, u jednoj od radionica zadržani su, i u izvornu boju vraćeni originalni željezni stupovi, dopremljeni iz Graza. Kako otkriva Škevin Mikulandra, u starim je katalozima iz kojih su se nekad davno takvi stupovi naručivali, pronašla tehničke detalje o njima, koji su značajno pomogli i u obnovi. Suvremeno ispitivanje stupova sondama pokazalo je, u milimetar, sve ono što u starim katalozima iz Graza piše. Na jednom od stupova vidljiv je i željezni logo samog proizvođača.

Zagreb: Obilazak nove zgrade Restauratorskog zavoda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novi su prozori, njih čak 256, čelični, umjesto dotrajalih drvenih, tretirani lanenim uljem za zaustavljanje korozije. Glavna ulazna vrata na Klaićevoj ulici ostala su izvorna, samo također dotjerana. Ima unutra i drugih izvornih detalja, koji idu ruku pod ruku s modernim promjenama.

Zagreb: Obilazak nove zgrade Restauratorskog zavoda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Buduća knjižnica bit će dostupna javnosti, u njoj će se moći posuditi građa, ali i proučavati, čitati materijali. Pored knjižnice će biti i bogata arhiva Zavoda, na tavanu uredski prostori.

Obnovljenu tvornicu, zbog koje se i Klaićeva ulica nekad zvala Tvorničkom, javnost može razgledati u sklopu četvrtog dosad izdanja Festivala Open House Zagreb koji će se održati od 9. do 11. listopada, nudeći jedinstvenu priliku za istraživanje 36 građevina i urbanih cjelina, arhitektonskih lokaliteta Zagreba. Program, kojeg je osmislio stručni žiri Festivala, podijeljen je u tri tematske cjeline: Društveno uvjetovano stanovanje, Inovacije u očuvanju baštine i Novi izgled grada.

Zagreb: Obilazak nove zgrade Restauratorskog zavoda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Koncept Open House festivala već više od tri desetljeća osvaja svjetske metropole. Od prvog izdanja u Londonu 1992. godine, mreža Open House Worldwide danas povezuje više od 80 gradova, uključujući Kopenhagen, New York, Milano i Prag. Godišnje privlači gotovo milijun posjetitelja te bilježi oko dva milijuna ulazaka u objekte, uz podršku tisuća volontera - najčešće studenata i građana koji festivalu daju dodatnu energiju i vidljivost. Svi programi su besplatni.

Zagreb: Obilazak nove zgrade Restauratorskog zavoda | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Festival organizira Udruga za promicanje arhitekture i dizajna Zagreb Open House. Kreativna ravnateljica festivala je Dubravka Vrgoč, a izvršna ravnateljica Tomislava Blatnik.

Obilasci sa stručnim vodstvom koje čine arhitekti, povjesničari umjetnosti i urbanisti su besplatni, uz obaveznu prijavu putem službene mrežne stranice, gdje je dostupan i cjelokupni program: www.openhousezagreb.org.