Ljeto se ne predaje! U Hrvatsku stiže poboljšanje vremena, ali neće se baš predugo zadržati...

Vremenski uvjeti u Hrvatskoj u srijedu i četvrtak podsjetili su nas da smo već pošteno zakoračili u rujan, da je ispred nas jesen... Rijeku su pogodile obilne kiše koje su izazvale bujične poplave, kiše je bilo i u Istri, u Zagrebu, Splitu...

Ali sad nam stiže razvedravanje. Barem kratkotrajno.

- Djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano. U unutrašnjosti popodne lokalno pljuskovi, koji su pak na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogući i tijekom jutra i prijepodneva. Ujutro u kopnenim krajevima mjestimice magla. Vjetar slab. Na sjevernom Jadranu do umjereno jugo, a u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 11 i 16, a na Jadranu 18 i 22 °C. Najviša uglavnom od 24 do 28 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 12. rujna.

Foto: DHMZ

Zbog magle je u petak žuto upozorenje oglašeno za zagrebačku, osječku i karlovačku regiju.

- U subotu i ponedjeljak na kopnu uglavnom sunčano, ujutro mjestimice s maglom. Prema kraju subote sa zapada jače naoblačenje pa u prvom dijelu nedjelje ponegdje kiša, moguće i grmljavina. U nedjelju popodne razvedravanje, a uz sjeverni će vjetar malo osvježiti - stoji u prognozi HRT-a.

Dalje navode:

- U nedjelju i na moru promjenjivo s povremenom kišom, često u obliku pljuskova praćenim grmljavinom, posebice u noćnim i prijepodnevnim satima. Na sjevernom dijelu kiše može biti već u subotu navečer. Zapuhat će u drugom dijelu vikenda prolazno bura, a u većinom sunčanu subotu i ponedjeljak bit će sjeverozapadnog i jugozapadnog vjetra..

