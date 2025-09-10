Obavijesti

VIDEO Poplava u Rijeci: 'Kiša je napravila pravi kaos, ne možeš nigdje, auto je zaglavio u vodi'

VIDEO Poplava u Rijeci: 'Kiša je napravila pravi kaos, ne možeš nigdje, auto je zaglavio u vodi'
Foto: Čitatelj 24sata

Riječki vatrogasci zaprimili su 20 poziva u sat vremena. Riječani su uglavnom trebali pomoć oko ispumpavanja vode iz podruma i poslovnih prostora. S obzirom na situaciju, očekuju da će ljudi nastaviti zvati

Kiša u Rijeci i okolici ne prestaje padati od ranih sati, a popodne je donijelo snažan pljusak koji je poplavio ulice grada. Prema podacima sa servisa pljusak.com u Rijeci je danas palo gotovo 100 litara kiše po četvornom metru. Od čitatelja doznajemo da je kiša potopila neke ulice, teško se i prometuje na Kantridi gdje je automobil pokušao proći kroz potopljenu ulicu, ali je zapeo.

- Prolom oblaka iznad Rijeke, poplava, izbijanje šahtova. Nastao je kaos u prometu koji je stao. Čini se da je nemoguće ispumpavati vodu koliko pada. U cijelom gradu je tako - ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala snimku. 

PROGNOZA SEVERE WEATHER Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'
Opasan ciklon nad Hrvatskom: 'Prijete ogromne količine kiše i katastrofalne bujične poplave!'

- Ne možeš nigdje. Parkirali smo na stranu, čekamo da se smiri i da voda negdje ode. Sinoć je počelo padati, a danas popodne krenuo pljusak koji je napravio kaos u cijelom gradu. Čak je podvožnjak zatvoren - ispričala nam je druga.

Od vatrogasaca JVP Rijeka doznajemo kako su u sat vremena zaprimili oko 20 poziva, uglavnom se radi o poplavljenim podrumima i poslovnim prostorima.

- Kiša sad slabije pada,  u sat vremena smo za sad zaprimili 20 intervencija, većinu smo odradili, a sigurno će biti još poziva kasnije... 4 tima su još na terenu, to su uglavnom poplavljeni podrumi, poslovni prostori. Jedan automobil je zapeo u vodi.. Stvarno je puno kiše palo, a prognoza najavljuje u 16 sati još jedan pljusak, vidjet ćemo kakva će biti situacija - rekao nam je Vedran Butorac iz JVP-a Rijeka.

- Županijski centar 112 Rijeka  zaprimio je više poziva građana o posljedicama grmljavinskog nevremena na području Rijeke. Pozivi su se odnosili na izbijanje poklopaca šahtova, a zbog velike količine vode zatvoren je podvožnjak u ulici Bulevar oslobođenja, izvijestili su iz Županijskog centra.

