Ljeto stiglo na najjače: Prži nas toplinski val, mogući i pljuskovi, temperature ne padaju danima

Ljeto i službeno počinje danas u 10:24 sati, iako nas već par dana prže prave ljetne temperature. Pred nama su pretežno sunčani i vrući dani, no atmosfera neće biti posve stabilna pa će ponegdje biti i pljuskova s grmljavinom.

Prevladavat će sunčano i vruće vrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu između 30 i 35 °C. Poslijepodne i navečer, osobito u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina.

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Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u područjima zahvaćenim nestabilnostima prolazno može i pojačati. Na Jadranu će puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će ujutro i navečer ponegdje zapuhati i bura.

I ponedjeljak nam donosi obilje sunca i vrućine, ali uz nešto izraženiju nestabilnost. Od sredine dana očekuje se razvoj oblaka, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su u većem dijelu unutrašnjosti, pri čemu bi na istoku zemlje mogli biti i izraženiji.

Ljeto je u punom jeku😎🌡️🥵, iako kalendarski počinje danas u 10:24.

Stoga, pratite #prognozu i #upozorenja ako ih bude, a aktivnosti prilagodite vremenskim prilikama!

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Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 18 do 21 °C, na obali i otocima između 22 i 27 °C. Najviša dnevna temperatura ponovno će dosezati između 30 i 35 °C.

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, uz moguće jake udare tijekom grmljavinskih nevremena. Na Jadranu će mjestimice puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita, dok će po otocima prevladavati sjeverozapadni vjetar.

Prvi dani kalendarskog ljeta tako će proteći u znaku sunca i visokih temperatura, ponegdje će noći biti tople, na moru i vrlo tople, a danju vruće.