Političkim pregovaračima na ruku ide što imaju dovoljno vremena i nisu pod pritiskom kao što je to bilo posljednji put kada se biralo u Ustavni sud, donosi priču o izboru sudaca novi Express
Ljevica bi uzela HDZ-ova igrača u svoju koaliciju za izbor sudaca
Budući da novi ustavni suci nisu izabrani do 12. listopada, aktualnoj trojici ustavnih sudaca mandat je automatizmom produljen, ali najdulje do travnja. Prvi korak prema popunjavanju tri upražnjena mjesta na Ustavnom sudu je odrađen. Pred nadležnim saborskim Odborom za Ustav, poslovnik i politički sustav saslušano je 13 kandidata koji pretendiraju na to mjesto, a nakon što su se predstavili zastupnicima, na potezu je politika. Slijedi međustranačko dogovaranje jer je za izbor ustavnih sudaca potrebna dvotrećinska većina, odnosno da bi neki kandidat postao ustavni sudac, mora dobiti povjerenje minimalno 101 zastupnika. Lijeva oporba odnosno SDP, Možemo!, IDS, Anka Mrak Taritaš (Glas), Dalija Orešković (DOSIP), Centar, Nezavisna platforma Sjever i SDSS planiraju do kraja ovoga tjedna usuglasiti se oko najmanje tri kandidata koji su im prihvatljivi. Plan ljevice jest pozvati i Daria Hrebaka (HSLS) da im se pridruži, iako je on dio vladajuće većine, i sudjeluje u odabiru kandidata s njihove strane. Ne usuglasi li se ljevica do kraja tjedna oko imena najmanje tri kandidata, ostavljaju prostor daljnjeg dogovora i tjedan kasnije.
