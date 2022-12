Odvjetnik o slučaju 'švicarski franak': To je status quo odluka, ne motivira strane za nastavak

Igor Metelko, odvjetnik Udruge Franak, Mato Palić, ustavnopravni stručnjak s Pravnog fakulteta u Osijeku te odvjetnik Mićo Ljubenko gostovali su u HRT-ovoj emisiji 'U mreži prvog' gdje su komentirali jučerašnju odluku Vrhovnog suda.

Tom je odlukom čak 55 tisuća građana, onih koji su 2015. kredite u švicarskim francima konvertirali u kredite u eurima, ostalo razočarano jer sud je dužnicima odobrio samo pravo na zatezne kamate, a osporio pravo na povrat preplaćenog iznosa na temelju promjene tečaja i kamata do trenutka konverzije.

Metelko je rekao kako ne postoji potvrđeno pravno shvaćanje.

- Dosad nismo vidjeli nijednu od tih revizijskih odluka iz kojih su izvučena pravna shvaćanja, da bi ih mogli iščitati i očitovati se. Nadam se da će se revizija brojati u danima, a ne mjesecima. Zbog javnog interesa, vjerujem da će ići ubrzanim putem. Nadam se da neće zaživjeti treće pravno shvaćanje koje daje samo mrvice potrošačima.

Ljubenko je istaknuo da su u cijelom slučaju više nezadovoljni dužnici.

- Odluka Vrhovnog suda ne motivira neku stranu za nastavak, a ni niži sudovi nisu motivirani za nastavak. To je jedna status quo odluka. Ako imamo dužnika tužitelja, koji trenutno nije zainteresiran forsirati takvo rješenje, ni banka neće reći da to priznaje i da će platiti, a sudovi nisu u mogućnosti reći - hajdemo sad završiti.

Stručnjak Palić naglasio je da odluka ide u korist bankama.

- Postoji način kako da se cijeli problem oko kredita u švicarskim francima riješi u kompletu, tako da se to obavi u Saboru donošenjem zakona kojim bi se definiralo na koji način bi se svi elementi, koji su sporni između banaka i dužnika, riješili u jednoj nagodbi. Time bi se konačno ta priča završila. Omogućilo bi se pošteno i pravedno rješenje, gdje bi dužnici koji su preplatili svoje obveze, dobili natrag svoje novce.

- Ako se uzme u obzir da je postojala varijanta u kojoj bi morali vratiti sve, onda su super prošli- dodao je.

Metelko je potom rekao da je odluka Vrhovnog suda, ako zaživi, u direktnoj koliziji sa zakonom o konverziji koji kaže da vjerovnici nisu dužni snositi kamate na utvrđene preplate.

Ljubenko se nadovezao te rekao da se radi o neočekivanoj pravnoj zavrzlami.

- Zakon o konverziji ostao je nedorečen. Imamo razna tumačenja nakon 5-6 godina zakona. Zakon je to trebao preciznije regulirati, a samo je u zadnjem članku rekao da vjerovnici neće imati prava na dodatne troškove i druge stvari. Zakonodavac se tada trebao bolje odrediti i to je posljedica interventnih zakona. Žao mi je da je cijelo pravosuđe zarobljeno time. Pravosuđe je dužno to riješiti, a imamo sve te efekte sa zakonima koji su na ovaj način utjecali. Postoji regulator za banke, nisam siguran da nije mogao učiniti više.

Palić se složio rekavši da se radi o 'vrućem slučaju' te da su sve okolnosti koje su se događale sigurno bile teret sucima.

