Ljubičić: Žalosno da ne zna tko je na čelu institucije posvećene zaštiti od diskriminacije...

Zoranu Milanoviću pitanja diskriminacije i društvenih problema koji proizlaze iz neravnopravnosti žena i muškaraca nisu bila u fokusu interesa, a čini se da će tako biti i dalje, odgovorila je pravobraniteljica

<p>Nakon što se predsjednik države <strong>Zoran Milanović</strong> danas obračunao i sa pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova, stigao je odgovor iz njezinog ureda. </p><p>- Vezano za izjavu predsjednika u kojoj navodi da se kao predsjednik države nije mogao sjetiti tko je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova mogu samo reći da je žalosno da osoba koja je bila premijer, saborski zastupnik te sada predsjednik ne zna ime osobe koja je na čelu neovisne institucije posvećene zaštiti od diskriminacije i promociji ustavnog načela ravnopravnosti spolova već 9 godina - poručila je <strong>Višnja Ljubičić</strong>.</p><p>Za nju to znači sam jedno. </p><p>- Milanoviću pitanja diskriminacije, ljudskih prava, nasilja u obitelji, seksualnog uznemiravanja te svih društvenih problema koji proizlaze iz neravnopravnosti žena i muškaraca nisu bila u fokusu interesa, a čini se da će tako biti i dalje s obzirom na izjave koje je davao u prošlih nekoliko dana u kojima se na neprimjeren način obračunava sa ženama koristeći se etiketiranjem i osobnom razinom napada - poručila je. </p><p>Za informaciju, izvješća Republike Hrvatske koja su se odnosila na pitanje ljudskih prava i bila službeno prezentirana pred Vijećem Europe, UN-om ili Europskim parlamentom obuhvaćala su podatke i reference koje je institucija Pravobraniteljice osiguravala za te prigode, a koje iz niti jednog drugog izvora nisu mogle biti dobivene, odnosno imati isti značaj i kredibilitet, stoji u odgovoru Višnje Ljubičić.</p><p>Podsjetimo, Milanović je rekao da se ne može sjetiti imena pravobraniteljice, a nakon što se naknadno sjetio naveo je kako je na da je prvi put izabrana par tjedana nakon što sam ja postao premijer, a da ej reizabrana u prosincu 2019. </p><p>- Opet nekako po izborima. Njezin posao je da reagira u ovakvim situacijama, dobro. Ja joj kažem da nisam nikoga uvrijedio. Želiš da te se tretira kao Amazonku? Onda budi spremna na to - poručio je. </p><p><strong>Sanja Sarnavka </strong>iz udruge Solidarna i dugogodišnja aktivistica za ljudska prava prokomentirala je Milanovićev istup. </p><p>- Na čijem je trošku on cijeli životni vijek, ako nije na trošku poreznih obveznika? On naprosto nije u stanju argumentirano razgovarati i ide uvijek na osobno i vrijeđa ljude, ali ispod pojasa. I to ne bi bilo u redu ni da je građanin RH, a ne predsjednik koji bi trebao unositi stabilnost, ne biti nasilan i pokazivati svojim primjerom kako se vodi suvisla, zrela komunikacija u društvu. Ovo što radi je vrlo loše i destruktivno za Hrvatsku - kazala je.</p><p>Osvrnula se na Milanovićevu tezu da će Sabor plakati za<strong> Ivanom Pernarom</strong>.</p><p>- Reći da ćemo na koncu plakati za <strong>Kolindom</strong> <strong>Grabar-Kitarović</strong> jer nas je ona barem uveseljavala. A ovo nije veselo", zaključuje Sarnavka.</p><p> </p>