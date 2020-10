Stožer uvreda: U posljednja 24 sata tri nova Zokijeva ispada

Uz troje izvrijeđanih u posljednja 24 sata nalazi se i grupa B.A.B.E. te susjedna nam država BiH za koju je rekao da je ne bi pustio u NATO. Jučer je u istom razdoblju bilo dvoje izvrijeđanih

<p>Ravnateljstvo prostačke zaštite objavilo je nove podatke o uvredama i broju izvrijeđanih od strane predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića. </p><p>U posljednja 24sata imamo troje izvrijeđanih u sklopu kojih je i jedna veća skupina B.A.B.E. kojima je predsjednik predložio da promjene ime te susjedna nam država BiH, za koju je rekao da ima problem da uđe u NATO jer je to jedna neusklađena država.</p><p>Jučer je u istom razdoblju bilo dvoje izvrijeđanih.</p><p>Za Puljak i Orešković koje je nazvao narikačama danas je ponovio da su narikače i još da su neiskrene. Uvrijedio je i pravobraniteljicu Višnju Ljubičić za koju je rekao da nema pojma kako se zove. To je samo po sebi uvreda. </p><p>Od 20. rujna, kad je zabilježen prvi Zokijev ispad, do danas, u Hrvatskoj je zabilježeno preko šest ozbiljnih ispada, među kojima su i brojne promjene iskaza od 'Bio je, nije bio, možda je, ipak je bio'. Radi se o klubu Dragana Kovačevića, naravno.</p><p>Gdje ga je prijatelj pozvao.</p><p>Na ostatke ribe.</p><p>Dok je bio 'lockdown' i dok ostali klubovi nisu smjeli raditi.</p><p>Bez računa.</p><p>S brojačem novca u pozadini. </p><p>I sumnjivim curama u minicama koje su stanari tamo viđali.<br/> </p>