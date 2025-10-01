Obavijesti

KRAVU, NE AUTO PLUS+

Ljubimicu Alfu su spasili iz bunara: 'Rušili smo dio zida kako bi do nje došla dizalica...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HGSS Makarska

Vatrogascima iz Zadvarja u akciji su pomogli članovi HGSS-a iz Makarske. Zajedničkim snagama izvukli su životinju tešku 400 kilograma. 'Nije mogla ondje provesti noć', kažu spasioci

Četveronožna planinarka. Tako su prozvali kravu po imenu Alfa koju su morali spašavati vatrogasci iz Zadvarja i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja iz Makarske.

