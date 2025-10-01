Vatrogascima iz Zadvarja u akciji su pomogli članovi HGSS-a iz Makarske. Zajedničkim snagama izvukli su životinju tešku 400 kilograma. 'Nije mogla ondje provesti noć', kažu spasioci
KRAVU, NE AUTO PLUS+
Ljubimicu Alfu su spasili iz bunara: 'Rušili smo dio zida kako bi do nje došla dizalica...'
Čitanje članka: 2 min
Četveronožna planinarka. Tako su prozvali kravu po imenu Alfa koju su morali spašavati vatrogasci iz Zadvarja i pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja iz Makarske.
