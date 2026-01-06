Obavijesti

Ljudi bijesni: 'Snijeg ih je opet iznenadio'! Iz HAC-a kažu: Nije. Evo kako se vidi da je bila ralica

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
Ljudi bijesni: 'Snijeg ih je opet iznenadio'! Iz HAC-a kažu: Nije. Evo kako se vidi da je bila ralica
Foto: HAK

Ralice su na Bosiljevu od jutra na terenu, govore nam iz HAC-a. Dodaju i kako su radili cijelu noć...

Snijeg od jutra pada diljem zemlje, a niske temperature stvaraju opasnost od poledice na cestama.

Foto: HAK

Zbog zimskih uvjeta na snazi su brojna ograničenja u prometu, posebice za teretna vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub. 

Čitatelji su nam javili i kako prema njihovom mišljenju ceste nisu dovoljno dobro očišćene.

Odnosno, smatraju kako je snijeg, kako kažu, i ovaj put iznenadio službe. Domagoj Lončar iz Hrvatskih autocesta objasnio nam je kako prepoznati da je ralica ipak prošla cestom.

- Od jutros su ralice prošle dva puta na dionici koju pokrivamo - kaže nam Lončar čija je baza na Bosiljevu. 

Kako kaže snijeg pada, a danas se očekuje između 30 centimetara do pola metra snijega.

DEBELI MINUS Stiže nam ledeni val. Ravnatelj DHMZ-a: 'Temperature bi mogle pasti i do ispod -10°C, evo kada'
Stiže nam ledeni val. Ravnatelj DHMZ-a: 'Temperature bi mogle pasti i do ispod -10°C, evo kada'

- Snijeg napada, kada prođe auto i kad se vidi asfalt to znači da je nasoljeno i da je ralica prošla. Kako je nasoljeno onda sol ostaje pri asfaltu i na to pada snijeg. Da nije nasoljeno komplet bi kolnik bio bijel od snijega - kaže nam Lončar. 

Dodao je i kako je trenutačno šest njihovih kamiona spremno, kao i dva kamiona vanjskih izvođača. 

